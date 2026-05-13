Lịch thi đấu chi tiết Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Còn 2 ngày nữa, giải đấu sẽ chính thức khai cuộc và Ban tổ chức đã có lịch thi đấu dành cho 8 đội bóng tham dự giải lần này.

Năm nay, giải đấu thu hút 8 đội bóng. Trong đó, đại diện của Việt Nam có 5 đội gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội. Các đội khách mời quốc tế là Gunma Green Wings (Nhật Bản), Giang Tô (Trung Quốc) và Suwon (Hàn Quốc).

Giải được diễn ra tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh từ ngày 15-5 tới 23-5. Theo chương trình, vòng bảng của giải sẽ tổ chức 3 trận đấu/ngày. Khung giờ tranh tài sẽ lần lượt diễn ra lúc 14 giờ, 17 giờ và 20 giờ.

Cách đây 2 năm, đội PFU Blue Cats (Nhật Bản) đã lên ngôi vô địch Cúp VTV9-Bình Điền 2024. Năm nay, đội bóng này không tham dự giải vì vậy chắc chắn Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ có tân vô địch.

Lịch thi đấu chính thức:

Ngày 15-5

14 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Ngân hàng Công Thương

17 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Hà Nội

20 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Giang Tô (Trung Quốc)

Ngày 16-5

14 giờ 00: Suwon (Hàn Quốc) – Ninh Bình

17 giờ 00: Giang Tô (Trung Quốc) – Binh chủng Thông tin

20 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An

Ngày 17-5

14 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Ninh Bình

17 giờ 00: Hà Nội – Suwon (Hàn Quốc)

20 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Binh chủng Thông tin

Ngày 18-5

14 giờ 00: Giang Tô (Trung Quốc) – Ngân hàng Công Thương

17 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Suwon (Hàn Quốc)

20 giờ 00: Ninh Bình – Hà Nội

Ngày 20-5

17 giờ 00: Trận phân hạng

20 giờ 00: Bán kết 1

Ngày 21-5

17 giờ 00: Trận phân hạng

20 giờ 00: Bán kết 2

Ngày 22-5

17 giờ 00: Trân phân hạng 7-8

20 giờ 00: Trận tranh hạng 3

Ngày 23-5

17 giờ 00: Trận phân hạng 5-6

20 giờ 00: Chung kết

MINH CHIẾN