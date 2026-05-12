Đội Ngân hàng Công Thương sẽ sử dụng chuyền hai Ngọc Trâm tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Cầu thủ chuyền hai Ngọc Trâm sẽ được nhiều cơ hội ra sân tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Lê Văn Dũng của đội Ngân hàng Công Thương đã trao đổi cùng SGGP: “Chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ cầu thủ nội binh tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Do cầu thủ chuyền hai Vân Hà không thi đấu vì trở lại đội Bắc Ninh tham dự giải tại Điện Biên, đội bóng chúng tôi sẽ sử dụng cầu thủ Ngọc Trâm cho vị trí chuyền hai. Đây là cầu thủ có kinh nghiệm và kỹ thuật tốt. Ngoài ra, đội còn cầu thủ chuyền hai Trần Thị Phương cũng được đăng ký”.

Lê Thị Ngọc Trâm là cựu cầu thủ của đội nữ VTV Bình Điền Long An. Gương mặt này được đào tạo cơ bản từ đội bóng này trước khi kết thúc hợp đồng để gia nhập đội Ngân hàng Công Thương từ đầu năm 2026. Ngọc Trâm đã có kinh nghiệm thi đấu bóng chuyền thành tích cao khi từng được khoác áo nhiều đội bóng như Thanh Hóa, Bắc Ninh hay TPHCM.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội), Ngọc Trâm ít có cơ hội ra sân. Tuy nhiên, Cúp VTV9-Bình Điền 2026 là cơ hội để cầu thủ chuyền hai này thể hiện bản lĩnh thi đấu của mình. Trong ngày 12-5, đội nữ Ngân hàng Công Thương đã có mặt tại Tây Ninh để chuẩn bị tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Theo bốc thăm, đội Ngân hàng Công Thương nằm ở Bảng A cùng đội Giang Tô (Trung Quốc), VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin. Như vậy, Lê Thị Ngọc Trâm sẽ có cơ hội gặp các đồng đội cũ VTV Bình Điền Long An tại Tây Ninh lần này.

Đội bóng ngành ngân hàng đăng ký danh sách dự kiến với một số cầu thủ gồm Hà Kiều Vy, Trần Thị Phương, Hoàng Thị Phương Anh, Bùi Hải Yến, Bùi Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Ninh Anh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Thị Ngọc Trâm, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thu Trang, Lê Nguyễn Khánh Vân, Nguyễn Minh Thu… Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5.

MINH CHIẾN