Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026: Thước đo tham vọng của các đội bóng hàng đầu Việt Nam

Trước sự xuất hiện của các đội bóng khách mời quốc tế chất lượng cao, Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ 15 năm 2026 hứa hẹn sẽ là đấu trường cạnh tranh khốc liệt. Cơ hội tiến xa của các đại diện Việt Nam như đội chủ giải VTV Bình Điền Long An, LPBank Ninh Bình, Hà Nội Auto Tasco, Vietinbank hay Binh chủng Thông tin sẽ phụ thuộc lớn vào tài thao lược của các ban huấn luyện cũng như sự tỏa sáng của các cá nhân chủ chốt.

VTV Bình Điền Long An: Điểm tựa chủ nhà

Trong vai trò đội chủ giải, VTV Bình Điền Long An mang theo áp lực lẫn động lực rất lớn. Mặc dù thiếu vắng mũi tấn công Đặng Thị Kim Thanh ở giải đấu năm nay (tập trung cùng CLB TPHCM thi đấu ở giải hạng A toàn quốc 2026), đội bóng miền Tây vẫn cho thấy tham vọng cạnh tranh ngôi hậu khi quyết định đăng ký hai ngoại binh chất lượng người Cuba là Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz.

Tuy nhiên, linh hồn trong lối chơi của đội vẫn sẽ nằm ở khả năng dẫn dắt của chủ công số 1 Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn và tầm vóc của Thanh Thúy, kết hợp cùng sức trẻ, sự nhạy bén của đối chuyền Nguyễn Thị Trà My, các mũi phụ công tốc độ Lê Như Anh, Lữ Thị Phương… được kỳ vọng sẽ giúp hàng tấn công của VTV Bình Điền Long An đủ sức xuyên phá các hàng chắn ngoại quốc, cạnh tranh sòng phẳng tấm vé vào bán kết.

Thanh Thuý và chuyền hai Hồng Đào.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng đặt nhiều tâm huyết vào giai đoạn chuẩn bị cho đội bóng trong hành trình chinh phục giải năm nay.

LPBank Ninh Bình: Đương kim Á quân gia cố sức mạnh

Là một trong những thế lực đáng gờm của bóng chuyền nữ quốc nội thời điểm hiện tại, LPBank Ninh Bình đến Tây Ninh với mục tiêu rõ ràng là tiến sâu nhất có thể. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Thanh Tùng, đội bóng cố đô đã có phương án tăng cường một ngoại binh từ Thái Lan để chia lửa cho các đồng đội Đinh Thị Thuý, Lưu Thị Huệ và chủ công Nguyễn Thị Uyên - người chuyển từ đội Hưng Yên về Ninh Bình hồi đầu mùa bóng. Uyên được kỳ vọng sẽ lấp vào khoảng trống mà chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền để lại, sau khi chuyển sang vai trò trợ lý cho HLV Thái Thanh Tùng.

Sức mạnh của đội Ninh Bình suy giảm đáng kể khi Nguyễn Thị Bích Tuyền không còn thi đấu trong đội hình.

Hà Nội Auto Tasco: Niềm tin vào nội binh

Trái ngược với xu hướng chạy đua ngoại binh, đội nữ Hà Nội Auto Tasco lại đối mặt với một bài toán khác. Việc không có sự đồng hành của ngoại binh Ivana Vanjak (chơi nổi bật ở vòng 1 giải vô địch các CLB quốc gia 2026 và Cúp Hùng Vương 2026) tại giải lần này buộc đội bóng thủ đô phải phát huy tối đa sức mạnh tập thể.

Vừa trải qua những màn trình diễn ấn tượng tại Cúp Hùng Vương 2026 để lấy suất dự giải, tinh thần của toàn đội đang lên rất cao. Khả năng làm nên chuyện của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò Lê Thanh Thuý, Vi Thị Như Quỳnh, Ánh Thảo, Thuỳ Linh, Yến Nhi và đặc biệt là 2 phụ công được tăng cường từ đội Hoá chất Đức Giang HN là Trần Thị Bích Thuỷ, Lý Thị Luyến là không nhỏ.

Phụ công Lê Thanh Thuý và chuyền hai Yến Nhi là hai trong số những vị trí chủ lực của Hà Nội Auto Tasco.

Binh chủng Thông tin: Vượt bão chấn thương

Đội bóng áo lính bước vào Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 với tổn thất không nhỏ khi đối chuyền trụ cột Hoàng Thị Kiều Trinh chưa thể thi đấu do đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Sự vắng mặt của nhân tố ghi điểm chủ lực này đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện.

Lúc này, trọng trách dẫn dắt lối chơi và xốc lại tinh thần toàn đội sẽ dồn cả lên vai chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh và các mũi tấn công Phạm Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương. Nếu Lâm Oanh phân phối bóng biến hóa, đánh lừa được hàng chắn đối phương và phát huy tối đa sức mạnh của các mũi phụ công như Phạm Thị Hiền hay chủ công trẻ Quỳnh Hương, Binh chủng Thông tin hoàn toàn có thể lấp đầy khoảng trống của Kiều Trinh để ngáng đường bất kỳ ứng viên vô địch nào.

Binh chủng Thông tin thiếu đi sự phục vụ của Kiều Trinh (bìa trái).

Vietinbank: Cơ hội để rèn giũa

Tương tự như Binh chủng Thông tin, Vietinbank cũng đang đối mặt với bài toán sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi vắng mặt cả H'Mia Ê Ban và chuyền hai Nguyễn Vân Hà tại giải đấu lần này. Nằm trong một giải đấu quy tụ toàn "hảo thủ", cơ hội tiến sâu của Vietinbank đang phải chịu thử thách cực đại.

Tuy nhiên, đây lại là cơ hội vàng để HLV Lê Văn Dũng và các đồng sự kiểm tra và đánh giá về chuyên môn đối với các nhân tố trẻ. Để tạo được dấu ấn chuyên môn đậm nét, Vietinbank sẽ cần đến sự bùng nổ vượt ngưỡng của các cá nhân kỳ cựu còn lại trên sân để làm điểm tựa vững chắc, biến áp lực thành sự thanh thoát trong từng pha xử lý.

Vietinbank là cái tên quen thuộc ở Cúp VTV9 Bình Điền.

Qua sự chuẩn bị của các đội bóng trong nước, có thể thấy Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 không chỉ là một bữa tiệc bóng chuyền thịnh soạn, mà còn là màn “sát hạch” quan trọng cho các đại diện của Việt Nam. Sự tỏa sáng của một vài cá nhân xuất chúng có thể giải quyết cục diện một ván đấu, nhưng để tiến đến ngôi vương, các đại diện quốc nội buộc phải vươn tầm bản lĩnh và thể hiện được sự gắn kết kỷ luật nhất.

NGUYÊN PHƯƠNG