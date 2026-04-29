Kim Thanh không thi đấu cùng CLB VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An sẽ không có sự góp mặt của tuyển thủ Đặng Thị Kim Thanh tranh tài Cúp VTV9-Bình Điền 2026 vào tháng 5.

Kim Thanh (2) sẽ không tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặng Thị Kim Thanh hiện là cầu thủ của đội nữ TPHCM. Trong tháng 5, đội TPHCM sẽ thi đấu giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 với các trận vòng bảng tại Điện Biên. Đặng Thị Kim Thanh sẽ phải góp mặt ở giải đấu này.

Chính vì vậy, cô sẽ không thi đấu cùng VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tổ chức ở Tây Ninh từ ngày 15-5 tới 23-5. Đây là giải đấu quốc tế với sự tham gia của 8 đội gồm VTV Bình Điền Long An (chủ nhà), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội, Giang Tô (Trung Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc).

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, Đặng Thị Kim Thanh là 1 trong 14 cầu thủ chính thức của VTV Bình Điền Long An. Tay đập đã được HLV trưởng Ngọc Hoa sử dụng trong nhiều trận đấu quan trọng. Tiếp đó, cô đã thi đấu Cúp Hùng Vương 2026 tại Phú Thọ.

Năm ngoái, Kim Thanh đã đạt phong độ cao tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 sau đó được trao suất tham dự SEA Games 33-2025 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tay đập này có HCB tại SEA Games 33-2025.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tính toán lực lượng kỹ lưỡng trước khi tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Lúc này, đội bóng chắc chắn có sự góp mặt của chủ công Trần Thị Thanh Thúy tại giải đấu sau khi cô đã kết thúc chương trình tranh tài tại Nhật Bản.

MINH CHIẾN