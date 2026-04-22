Các đội khách mời Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ có 3 khách mời là các đội bóng tới từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ sớm trở lại Tây Ninh chuẩn bị chuyên môn sau khi kết thúc Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Đại diện Ban tổ chức của giải đấu đã trao đổi với SGGP cho biết các đội khách mời quốc tế sẽ lần lượt là câu lạc bộ nữ Giang Tô (Trung Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc).

Cùng với 3 khách mời này, giải có 5 đội bóng đại diện trong nước là VTV Bình Điền Long An (chủ nhà), Binh chủng Thông tin, Ninh Bình, Hà Nội và Ngân hàng Công Thương. Đây là các đội bóng có trình độ của bóng chuyền nữ Việt Nam nên được kỳ vọng sẽ tạo nên những cuộc so tài hấp dẫn ở giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Chương trình thi đấu của giải sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5 ở Tây Ninh. Do vậy, sau vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và Cúp Hùng Vương 2026, các đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được cơ hội thi đấu tăng cường chuyên môn.

Năm ngoái, đội vô địch giải là PFU Blue Cats (Nhật Bản). Tuy nhiên đội bóng này không kịp sang Việt Nam thi đấu tại Tây Ninh trong năm nay. Vì vậy, chắc chắn giải sẽ tìm ra nhà vô địch mới.

Theo chia sẻ, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Cô đã khoác áo đội Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa bóng 2025-2026. Vào lúc này, Thanh Thúy và đại diện của Nhật Bản đã kết thúc hợp đồng.

Cúp VTV9-Bình Điền cũng mở rộng, cho phép các đội bóng Việt Nam được tăng cường ngoại binh để tranh tài nhằm tạo nên những cuộc thi đấu hấp dẫn nhất.

Việc có các đại diện tới từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ là cơ hội để tất cả đội bóng của Việt Nam tại giải này gia tăng thêm chuyên môn từ những cuộc đấu. Dự kiến vào tháng 5, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm các bảng đấu của giải.

MINH CHIẾN