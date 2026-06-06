Bóng chuyền

AVC Cup 2026: Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành chiến thắng đầu tay

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có sự khởi đầu tốt tại giải đấu năm nay bằng chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Lebanon.

Phụ công Bích Thủy ghi điểm chính xác trong trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC
Phụ công Bích Thủy ghi điểm chính xác trong trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC

Sáng ngày 6-6, đội tuyển bóng chuyền nữ chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AVC Cup 2026 tổ chức ở Philippines.

Trong trận đầu tiên của giải và cũng là trận mở màn của Bảng B, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu trước Lebanon. Trước đối thủ không thật sự vượt trội, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chủ động đưa ra sân những gương mặt phù hợp mà chưa cần tới sự có mặt của đội trưởng chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh hay chuyền hai Võ Thị Kim Thoa.

Tại trận này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bố trí Vi Thị Yến Nhi làm cầu thủ chuyền hai chính để giữ nhịp phối hợp cùng đồng đội. Từ Yến Nhi, các miếng chiến thuật được phối hợp để bóng vào tầm giúp đối chuyền Kim Thanh, chủ công Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên cùng các phụ công Bích Thủy, Như Anh đập bóng vượt hàng chắn đối phương ghi điểm.

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Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi thoải mái tại trận đầu tiên của AVC Cup 2026. Ảnh: AVC

Về toàn cục, các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vượt trội hơn đối thủ. Do thế, chúng ta giành thắng lợi dễ dàng 3-0 với tỷ số điểm lần lượt là 25/3, 25/15, 25/14. Dù có chiến thắng thuận lợi trong trận đầu tiên, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn yêu cầu cầu thủ cần giữ sự tập trung thận trọng tại các lượt đấu tiếp theo. Dù vậy, thắng lợi đầu tay tạo đà tâm lý tốt cho cầu thủ Việt Nam.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu giữ vững vị trí số 1 tại AVC Cup 2026 và ưu tiên hàng đầu là đảm bảo được kết quả tốt nhất ở vòng bảng.

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MINH CHIẾN

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