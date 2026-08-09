Bóng chuyền

Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 9-8

SGGPO

Hôm nay sẽ là ngày thi đấu cuối của chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 tại Thái Lan và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận cuối trước Thái Lan trong ngày 9-8. Ảnh: SAVA
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận cuối trước Thái Lan trong ngày 9-8. Ảnh: SAVA

Ở ngày hôm nay, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa gặp đối thủ mạnh nhất là chủ nhà Thái Lan. Giới chuyên môn hiểu rằng, vượt qua đội Thái Lan là không dễ dàng. Dù vậy, trước khi trận đấu diễn ra, cơ hội để có kết quả tốt nhất vẫn chia đều cho 2 đội.

Trong thời điểm hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đội có kết quả thiếu thuyết phục nhất tại Chiangmai (Thái Lan) do đã thua 2 trận liên tiếp. Trận đấu trước Thái Lan là cơ hội cuối cùng để HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng các cầu thủ lấy lại hình ảnh của mình.

Tại chặng thứ nhất của SEA V.Cup 2026, chúng ta được thi đấu trên sân nhà Đông Anh (Hà Nội) nhưng đã thua chóng vánh 0-3 trước Thái Lan. Trong cuộc đối đầu này tại Thái Lan, đội bóng của HLV Kiattipong Radchatagriengkai đang có những gương mặt tốt nhất trong đội hình. Chiều ngược lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang mất đi sự ổn định lối chơi dù vẫn còn các gương mặt hàng đầu như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy hay Võ Thị Kim Thoa.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rà soát lại lực lượng trước khi bước vào giải đấu quan trọng tiếp theo là vô địch châu Á 2026. Theo chương trình, trận đấu giữa đội chủ nhà Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 16 giờ 30.

Cùng tại ngày thi đấu, đội Indonesia và Philippines sẽ gặp nhau trong cuộc đối đầu sớm vào lúc 13 giờ.

Lịch thi đấu ngày 9-8:

13h00: Philippines – Indonesia

16h30: Thái Lan – Việt Nam

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MINH CHIẾN

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