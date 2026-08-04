Bóng chuyền

Lịch thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026

SGGPO

Các cầu thủ nữ tiếp tục bước thi đấu chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Chiangmai (Thái Lan) để hướng tới những kết quả tốt nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 trong tuần này. Ảnh: VFV
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 trong tuần này. Ảnh: VFV

Ban tổ chức địa phương tại Chiangmai (Thái Lan) đã họp bàn về công tác chuẩn bị cho giải đấu và khẳng định giải đấu sẽ được diễn ra đảm bảo tốt nhất các quy định về chuyên môn.

Theo chương trình, 4 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines vẫn thực hiện các lượt đấu như đã diễn ra tại chặng thứ nhất vừa qua ở Đông Anh (Hà Nội).

Với quy định này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong ngày đầu tiên của giải còn Thái Lan gặp Philippines. Vào ngày cuối cùng 9-8, đội chủ nhà Thái Lan sẽ gặp đội Việt Nam ở lượt trận cuối của chặng 2 giải SEA V.Cup 2026.

Hiện tại, 4 đội bóng đã công bố danh sách 14 cầu thủ dự kiến đăng ký tham dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Năm nay, giải không tổ chức phiên họp chuyên môn trước khi tranh tài. Dựa trên danh sách đăng ký trên hệ thống điện tử của Ban tổ chức, bộ phận chuyên môn sẽ làm việc kiểm tra với từng đội để xác định danh sách thi đấu cuối cùng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu nỗ lực giành kết quả tốt nhất tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn có những gương mặt tốt nhất trong đội hình, với 2 mũi nhọn Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy sang Thái Lan do vậy tất cả kỳ vọng cầu thủ Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Lịch thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026:

Ngày 7-8:

13h00: Indonesia – Việt Nam

16h30: Philippines – Thái Lan

Ngày 8-8:

13h00: Việt Nam – Philippines

16h30: Thái Lan – Indonesia

Ngày 9-8:

13h00: Philippines – Indonesia

16h30: Thái Lan – Việt Nam

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

SEA V.Cup 2026 bóng chuyền VIệt Nam bóng chuyền nữ lịch thi đấu bóng chuyền lịch thi đấu SEA V.Cup 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn