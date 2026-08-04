Các cầu thủ nữ tiếp tục bước thi đấu chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Chiangmai (Thái Lan) để hướng tới những kết quả tốt nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 trong tuần này. Ảnh: VFV

Ban tổ chức địa phương tại Chiangmai (Thái Lan) đã họp bàn về công tác chuẩn bị cho giải đấu và khẳng định giải đấu sẽ được diễn ra đảm bảo tốt nhất các quy định về chuyên môn.

Theo chương trình, 4 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines vẫn thực hiện các lượt đấu như đã diễn ra tại chặng thứ nhất vừa qua ở Đông Anh (Hà Nội).

Với quy định này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong ngày đầu tiên của giải còn Thái Lan gặp Philippines. Vào ngày cuối cùng 9-8, đội chủ nhà Thái Lan sẽ gặp đội Việt Nam ở lượt trận cuối của chặng 2 giải SEA V.Cup 2026.

Hiện tại, 4 đội bóng đã công bố danh sách 14 cầu thủ dự kiến đăng ký tham dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Năm nay, giải không tổ chức phiên họp chuyên môn trước khi tranh tài. Dựa trên danh sách đăng ký trên hệ thống điện tử của Ban tổ chức, bộ phận chuyên môn sẽ làm việc kiểm tra với từng đội để xác định danh sách thi đấu cuối cùng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu nỗ lực giành kết quả tốt nhất tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn có những gương mặt tốt nhất trong đội hình, với 2 mũi nhọn Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy sang Thái Lan do vậy tất cả kỳ vọng cầu thủ Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Lịch thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026:

Ngày 7-8:

13h00: Indonesia – Việt Nam

16h30: Philippines – Thái Lan

Ngày 8-8:

13h00: Việt Nam – Philippines

16h30: Thái Lan – Indonesia

Ngày 9-8:

13h00: Philippines – Indonesia

16h30: Thái Lan – Việt Nam

MINH CHIẾN