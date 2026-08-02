Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi á quân chặng 1 SEA V.Cup 2026

Các cầu thủ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tìm các cơ hội để giành điểm trước đối thủ Thái Lan nhưng đã không thể áp đảo và có thắng lợi chung cuộc.

Cầu thủ nữ Việt Nam để thua đáng tiếc tại trận cuối trước Thái Lan. Ảnh: AVC

Trận đấu cuối cùng chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 diễn ra tối muộn ngày 2-8 ở Đông Anh (Hà Nội) đã chật kín người hâm mộ trên các khán đài. Khán giả Việt Nam cùng tin tưởng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và học trò sẽ mang tới kết quả tốt nhất để tiếp tục có ngôi vô địch trên sân nhà năm nay.

Dù vậy, giới chuyên môn hiểu rằng, thi đấu trước đối thủ Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng cho các tay đập Việt Nam.

Ván thứ nhất đã khởi đi với sự chủ động của cầu thủ 2 bên. Trong đó, Ban huấn luyện đội chủ nhà đưa chủ công Như Quỳnh, Ánh Thảo và đối chuyền Trà My ra sân để là những mũi tấn công ghi điểm. Trong sự vận hành chuyên môn tại ván này, cầu thủ Việt Nam đã tập trung giải quyết khâu dứt điểm từ 2 biên khi bóng từ chuyền hai Yến Nhi hướng về các đồng đội. Dù vậy, hàng chắn của Thái Lan đã chơi tốt. Đồng thời, đội bóng đủ thời gian triển khai các pha tấn công xuyên thủng hàng thủ của cầu thủ nữ Việt Nam. Ván đấu kết thúc với chiến thắng 25/18 cho đội Thái Lan.

Trước tình thế này, chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên đã được ra sân trong các ván còn lại. Dẫu vậy, các cầu thủ của Việt Nam không thật sự mạch lạc trong các pha phối hợp tấn công. Ngoài ra, khi chưa đạt được những điểm số quyết định, tinh thần của cầu thủ chủ nhà có phần bị trùng xuống.

Trong các ván 2 và ván 3, cầu thủ Thái Lan tiếp tục thi đấu với sự thoải mái để giành thêm chiến thắng 25/17 và 25/14.

Như Quỳnh có danh hiệu cá nhân tại giải. Ảnh: VFV

Trận chung kết nhanh chóng kết thúc với chiến thắng 3-0 cho đội nữ Thái Lan. Thua trận, đội nữ Việt Nam có ngôi á quân chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

Đây là kết quả đáng tiếc cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bởi các tay đập Việt Nam có cơ hội đạt kết quả tốt trên sân nhà nhưng lại lỡ nhịp.

Kết thúc giải, cầu thủ Vi Thị Như Quỳnh của Việt Nam đã được nhận danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

MINH CHIẾN