Chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026 giúp bóng chuyền nam trở lại hạng 58 thế giới

Ngôi vô địch tại Indonesia đã giúp thầy trò HLV Federico Rampazzo tăng bậc trên bảng xếp hạng thế giới của FIVB.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã trở lại hạng 58 thế giới của FIVB. Ảnh: VĂN DUY

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã trở lại vị trí trong top 60 thế giới sau khi lên ngôi vô địch chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026.

Cụ thể, chiến thắng 3-2 trước đội Thái Lan tại chung kết chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 đã giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tích lũy thêm 2,55 điểm và lên hạng 58 thế giới. Trong chiều ngược lại, đội nam Thái Lan bị trừ 2,55 điểm tích lũy do đó xuống hạng 59 thế giới.

Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB chỉ tính điểm tích lũy cho các đội tham dự giải SEA V.Cup 2026 từ chặng 2. Kết quả tại chặng thứ nhất tổ chức ở Philippines đã không mang lại điểm tích lũy cho 6 đội (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Myanmar, Philippines).

Dù không vô địch cả 2 chặng của SEA V.Cup 2026 nhưng đội tuyển nam Indonesia vẫn đang là đội Đông Nam Á giữ thứ hạng cao nhất trên xếp hạng thế giới FIVB. Đội bóng này vừa tăng 1 bậc, lên hạng 44 thế giới.

Đội Philippines hiện có hạng 98 thế giới còn đội Myanmar có vị trí 91. Đáng chú ý, đội nam Campuchia hiện có vị trí cuối cùng ở xếp hạng nam của FIVB – vị trí 129. Dù trước đó, đội bóng này đã vô địch chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

Giải SEA V.Cup là chương trình thi đấu thường niên của bóng chuyền Đông Nam Á, bắt đầu từ năm 2023. Trong năm 2026, giải đã tăng số lượng lên 6 đội tham gia đồng thời thay đổi thể thức thi đấu khi bốc thăm chia bảng. FIVB đã thông báo tính diểm tích lũy cho các đội tham dự tại 1 trong 2 chặng của giải đấu này do là giải cấp độ khu vực.

Theo thông báo của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Ban chấp hành quyết định khen thưởng 500 triệu đồng cho chức vô địch chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 đối với tập thể đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thông báo thưởng 300 triệu đồng sau khi toàn đội thắng Indonesia tại bán kết để vào chung kết giải đấu. Ngày 27-7, toàn đội đã về nước.

MINH CHIẾN