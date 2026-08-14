Cúp bóng chuyền Thiên Tân và khát vọng nâng tầm

Trong bối cảnh thể thao học đường ngày càng phát triển, Cúp bóng chuyền Thiên Tân đã trở thành một trong những sân chơi uy tín dành cho học sinh, sinh viên. Không chỉ tạo cơ hội tranh tài, giải đấu còn góp phần phát hiện và nuôi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho bóng chuyền TPHCM.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân là điểm hẹn quen thuộc của học sinh, sinh viên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khẳng định thương hiệu từ phong trào

Từ lâu, bóng chuyền luôn là môn thể thao nhận được sự yêu thích của đông đảo học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, các giải đấu dành cho đối tượng này phần lớn vẫn mang tính chất tự phát, thiếu sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và điều hành. Từ thực tế đó, ông Dương Văn Hồ Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân, đã ấp ủ xây dựng một giải đấu bài bản, tạo môi trường thi đấu đúng nghĩa cho giới trẻ.

Từ năm 2014, Cúp bóng chuyền Thiên Tân từng bước khẳng định uy tín và trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng bóng chuyền học đường. Giải đấu được tổ chức với hệ thống điều lệ rõ ràng, đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp cùng ban chuyên môn hỗ trợ xuyên suốt, mang đến môi trường thi đấu nghiêm túc cho các vận động viên (VĐV) trẻ.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân đã được tổ chức và duy trì trong nhiều năm, mang lại sân chơi chất lượng cho học sinh, sinh viên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Dương Văn Hồ Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân chia sẻ: “Đa phần học sinh, sinh viên tự lập đội để tham gia thi đấu ở những giải mang tính tự phát và không có quy mô. Thiếu hệ thống điều lệ chuẩn mực nên chỉ dừng ở mức giao lưu là chính. Vì vậy, chúng tôi mong muốn xây dựng những giải đấu bài bản để các bạn có môi trường thi đấu đúng nghĩa, từ đó phát triển đam mê và tài năng”.

Doanh nhân Dương Văn Hồ Vũ là một trong những gương mặt có nhiều đóng góp cho bóng chuyền phong trào. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của giải đấu khi thu hút 36 đội tham dự, gồm 28 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng và 8 đội thuộc khối trung học phổ thông. Đặc biệt, ban tổ chức tiếp tục duy trì chính sách miễn hoàn toàn lệ phí tham dự, qua đó khẳng định mục tiêu phát triển phong trào bền vững thay vì đặt nặng yếu tố thương mại.

Với sự đầu tư nghiêm túc từ khâu tổ chức đến chuyên môn, Cúp bóng chuyền Thiên Tân không chỉ là giải phong trào mà còn được xem như “vườn ươm” tài năng của bóng chuyền TPHCM. Nhiều VĐV trưởng thành từ sân chơi này đã ghi dấu ấn trong các hệ thống thi đấu chuyên nghiệp như: Đinh Văn Tú, Nguyễn Lâm Tới, Lê Đức Mạnh... Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình phát triển thể thao học đường gắn với công tác đào tạo và tuyển chọn lực lượng kế cận.

“Việc duy trì giải đấu qua nhiều năm không chỉ thúc đẩy phong trào phát triển bền vững mà còn tạo dựng một sân chơi chất lượng để học sinh, sinh viên tự tin tỏa sáng. Chúng tôi mong muốn xây dựng giải thành chương trình truyền thống hằng năm có quy mô, uy tín, góp sức cho nền bóng chuyền TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn”, ông Dương Văn Hồ Vũ nhấn mạnh.

Luôn làm mới chính mình

Tiếp nối thành công đã đạt được, ban tổ chức đang xây dựng kế hoạch phát triển Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2027 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Theo đó, giải đấu sẽ mở rộng quy mô đối tượng tham gia, không chỉ dành cho học sinh, sinh viên mà còn hướng tới các vận động viên bán chuyên nghiệp và cán bộ, viên chức đang công tác tại các phường, xã trên địa bàn TPHCM.

Bật mí về định hướng sắp tới, ông Dương Văn Hồ Vũ cho biết, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2027 sẽ tiếp tục sứ mệnh tôn vinh những cá nhân xuất sắc, đồng thời lan tỏa phong trào tập luyện lành mạnh trong thanh thiếu niên, cán bộ, người lao động. Đây không chỉ là một giải đấu mà còn là hành trình vun đắp đam mê, tạo động lực để thế hệ trẻ theo đuổi thể thao một cách chuyên nghiệp và bền vững hơn trong tương lai.

Nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp trưởng thành từ sân chơi phong trào Thiên Tân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điểm nhấn đặc biệt trong năm 2027 sẽ là việc thành lập giải thưởng Quả bóng vàng Thiên Tân nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích thi đấu xuất sắc, đóng góp nổi bật cho phong trào bóng chuyền học đường và bán chuyên (tại các hệ thống giải đấu do Công ty Thiên Tân tổ chức). Giải thưởng sẽ gồm hai hạng mục Quả bóng vàng Nam và Quả bóng vàng Nữ, dành cho những VĐV có ảnh hưởng lớn đến lối chơi và thành tích của đội bóng trong năm.

Các tiêu chí bình chọn không chỉ dựa trên hiệu suất chuyên môn và thành tích tập thể mà còn đánh giá tinh thần fair-play cùng sức lan tỏa, truyền cảm hứng đến cộng đồng. Hội đồng bình chọn dự kiến gồm đại diện Ban tổ chức, các cơ quan báo chí, tổ trọng tài điều hành giải cùng nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực phát triển bóng chuyền phong trào.

NGUYỄN ANH