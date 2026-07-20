Thiên Tân lan tỏa đam mê bóng chuyền

Trong hành trình phát triển của bóng chuyền phong trào TPHCM, doanh nhân Dương Văn Hồ Vũ là một trong những gương mặt để lại nhiều dấu ấn. Gắn liền với thương hiệu Thiên Tân, ông không chỉ đầu tư cho sản phẩm thể thao chất lượng mà còn kiên trì xây dựng những sân chơi chuyên nghiệp dành cho học sinh, sinh viên.

Doanh nhân Dương Văn Hồ Vũ là một trong những gương mặt có nhiều đóng góp cho bóng chuyền phong trào. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhắc đến doanh nhân Dương Văn Hồ Vũ, nhiều người trong giới thể thao phong trào nhớ ngay đến Thiên Tân – thương hiệu đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của bóng chuyền học đường, sinh viên và bán chuyên tại TPHCM cũng như nhiều tỉnh thành phía Nam. Không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, ông còn là một trong những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phong trào bóng chuyền cộng đồng trong suốt nhiều năm qua.

Xuất phát từ quan điểm giáo dục thể chất là nền tảng giúp thế hệ trẻ phát triển toàn diện, Thiên Tân đã đẩy mạnh hợp tác với các trường học, đơn vị giáo dục và trung tâm chuyên môn nhằm xây dựng môi trường tập luyện bài bản cho học sinh, sinh viên. Các hoạt động đào tạo, huấn luyện bóng chuyền, xây dựng câu lạc bộ thể thao, đội tuyển trường không chỉ góp phần nâng cao thể lực mà còn tạo điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, trẻ.

Theo ông Dương Văn Hồ Vũ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiên Tân, phong trào bóng chuyền học sinh, sinh viên và bán chuyên tại TPHCM đang phát triển rất mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, những điều kiện để phát triển theo hướng chuyên nghiệp vẫn còn khá thiếu thốn.

“Hiện nay có rất nhiều câu lạc bộ, hội nhóm hoạt động sôi nổi, nhưng sân chơi chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên và người chơi bán chuyên vẫn còn hạn chế. Từ sân bãi, trang phục, giải đấu cho đến dụng cụ tập luyện đều cần được đầu tư nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người chơi”, ông Hồ Vũ chia sẻ.

Ông Dương Văn Hồ Vũ (phải) đầu tư sản xuất sản phẩm trái bóng chuyền Thiên Tân, được sử dụng trong nhiều giải đấu phong trào. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trăn trở trước thực tế đó, vị doanh nhân này đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm bóng chuyền mang thương hiệu Thiên Tân. Các sản phẩm Gold 7400, Gold 7000, Gold 6700 và Legend 7000 với logo độc quyền được bảo hộ nhãn hiệu đã nhanh chóng tạo được niềm tin trong cộng đồng yêu bóng chuyền nhờ chất lượng ổn định và phù hợp cho tập luyện, thi đấu.

“Chúng tôi mong muốn mang đến một sản phẩm chất lượng tốt với chi phí hợp lý để giảm bớt những khó khăn cho người chơi phong trào, nhất là học sinh, sinh viên. Một trái bóng tốt không chỉ phục vụ thi đấu mà còn góp phần nâng cao chất lượng tập luyện và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao”, ông Hồ Vũ cho biết.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, ông Dương Văn Hồ Vũ còn được biết đến như một người “giữ lửa” cho các giải bóng chuyền cộng đồng. Từ năm 2014 đến nay, ông cùng Thiên Tân đã xây dựng và duy trì nhiều giải đấu uy tín, nổi bật là Cúp bóng chuyền Thiên Tân dành cho học sinh, sinh viên và các câu lạc bộ bán chuyên.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân đã được ông Dương Văn Hồ Vũ tổ chức và duy trì trong nhiều năm, mang lại sân chơi chất lượng cho học sinh, sinh viên

Các giải đấu được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, trở thành nơi giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ cho người trẻ. Quan trọng hơn, đây còn là môi trường để phát hiện những gương mặt triển vọng cho bóng chuyền Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa của sân chơi này, ông Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Bộ VH-TT-DL cho rằng, Cúp bóng chuyền Thiên Tân không đơn thuần là hoạt động thi đấu mà còn góp phần xây dựng một môi trường thể thao lành mạnh, nơi các sinh viên và thanh niên được kết nối, sẻ chia và cùng phát triển.

NGUYỄN ANH