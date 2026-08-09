Golfer Nguyễn Trọng Hoàng, Park Ha Na là nhà vô địch giải trẻ quốc gia 2026

Giải golf vô địch trẻ quốc gia 2026 đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc của golfer Nguyễn Trọng Hoàng và Park Ha Na.

Nguyễn Trọng Hoàng và Park Ha Na có ngôi vô địch trẻ quốc gia 2026. Ảnh: VGA

Giải đấu đã khép lại trên sân Royal Long An Golf & Country Club (Tây Ninh) sau những 3 vòng tranh tài hấp dẫn của bảng nam và bảng nữ.

Năm nay, giải đấu không thực hiện cắt loại để giúp các golfer có sự bình tĩnh thi đấu với phong độ cao nhất.

Tại bảng nam, sau 3 ngày thi đấu với 54 hố, Nguyễn Trọng Hoàng là golf thủ thi đấu hiệu quả nhất. Tại vòng cuối, Trọng Hoàng giữ phong độ ổn định để có điểm -4. Tổng điểm chung cuộc, Trọng Hoàng có điểm -10, lên ngôi vô địch xứng đáng.

Ở bảng nam, golfer trẻ Nguyễn Bảo Phát giành ngôi á quân với tổng điểm -7 còn Đỗ Dương Gia Minh có hạng ba khi đạt tổng điểm -6.

Năm ngoái, Trọng Hoàng là thanh viên đội tuyển golf Việt Nam từng thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan và có tấm HCĐ nội dung đồng đội nữ.

Trên sân Royal Long An Golf & Country Club, giới chuyên môn đã chứng kiến các golfer bảng nữ thi đấu bám đuổi nhau sít sao. Đại diện của đội TPHCM là golf thủ trẻ Park Ha Na đã là người giành chiến thắng chung cuộc để nhận cúp vô địch. Tại vòng cuối, Park Ha Na có điểm -1 và tính chung cuộc sau 3 vòng thi đấu, cô có điểm Even Par.

Tại bảng nữ, Nguyễn Viết Gia Hân tập trung tìm cơ hội đoạt ngôi vô địch nhưng không thành công. Cô đã kết thúc giải ở vị trí á quân. Trong bản nữ, golf thủ Nguyễn Bảo Châu xếp hạng ba chung cuộc với tổng điểm +7.

Tính thành tích tổng sắp toàn đoàn, đội Hà Nội giành vị trí thứ nhất. Hạng nhì là đội TPHCM còn vị trí thứ ba là đội Thanh Hóa.

MINH CHIẾN