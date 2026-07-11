Ban huấn luyện đội tuyển golf trao suất dự ASIAD 20 cho Khánh Hưng, Anh Minh và Tuấn Anh

Golfer Lê Khánh Hưng đã có sự trở lại để được trao suất tham dự ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay.

Lê Khánh Hưng có tên trong danh sách 3 golfer nam được trao suất dự ASIAD 20. Ảnh: CỤC TDTT VN

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam đã lựa chọn xong danh sách 3 golfer nam tới Nhật Bản tranh tài ASIAD 20 là Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Tuấn Anh.

Trước đó vào tháng 3-2026, Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) công khai tiêu chí tuyển chọn VĐV tham dự môn golf tại ASIAD 20.

Đội tuyển golf Việt Nam sẽ tới Nhật Bản tranh tài ASIAD 20 bằng kinh phí xã hội hóa, không dùng ngân sách Nhà nước.

Tiêu chí được VGA công khai ghi cụ thể tuyển chọn 6 golfer (3 nam, 3 nữ) thi đấu ASIAD 20 sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn.

Tại giai đoạn thứ nhất, đội dự tuyển golf Việt Nam được thành lập. Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam chọn 6 golfer nam và 6 golfer nữ vào đội dự tuyển golf Việt Nam.

Tiêu chí tại giai đoạn tuyển chọn thứ nhất ghi rõ: “Việc tuyển chọn 6 VĐV nam và 6 VĐV nữ sẽ căn cứ theo vị trí trên Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), theo nguyên tắc xét từ thứ hạng cao xuống thấp; Thời điểm chốt thứ hạng WAGR: theo bảng xếp hạng cập nhật ngày 31-3-2026; Tiêu chí xét tuyển theo WAGR được áp dụng thống nhất đối với cả VĐV thuộc suất của Hiệp hội golf Việt Nam và suất xã hội hóa tự túc (VĐV tự túc bắt buộc phải có tên trên bảng xếp hạng WAGR)”.

Tiêu chí tại giai đoạn tuyển chọn thứ 2 ghi cụ thể: “3 VĐV nam và 3 VĐV nữ sẽ được chốt chính thức bởi Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam vào ngày 30-6-2026 dựa trên phong độ thi đấu, Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới WAGR tại thời điểm đó”.

Kết thúc thời gian ngày 30-6 vừa qua, danh sách 3 golfer nam, 3 golfer nữ đã được xác định từ các tiêu chí ban hành.

Lê Khánh Hưng giành HCV cá nhân nam tại SEA Games 32-2023 tổ chức tại Campuchia. Tuy nhiên trong giai đoạn Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam xem xét chuyên môn chọn tuyển thủ SEA Games 33-2025 tại Thái Lan, golf thủ này không có phong độ cao nhất. Do đó, Khánh Hưng lỡ hẹn SEA Games 33-2025. Bây giờ, Khánh Hưng được lựa chọn để trao suất dự ASIAD 20.

Tại ASIAD 19, đội tuyển golf Việt Nam đã tranh tài với các tuyển thủ Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Lê Chúc An, Ngô Bảo Nghi.

Trong danh sách 3 golfer nữ được lựa chọn tham dự ASIAD 20, đương kim vô địch quốc gia Lê Chúc An có tên.

MINH CHIẾN