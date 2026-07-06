Các môn khác

Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam được trao 2 suất dự ASIAD 20

SGGPO

Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vừa được trao 2 suất góp mặt ASIAD 20 và Ban huấn luyện sẽ lựa chọn võ sĩ phù hợp sang Nhật Bản thi đấu.

Võ sĩ Quàng Văn Minh từng có thành tích HCV tại SEA Games 33-2025 và dự kiến sẽ được cử tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Võ sĩ Quàng Văn Minh từng có thành tích HCV tại SEA Games 33-2025 và dự kiến sẽ được cử tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á – AMMA quyết định trao 2 suất cho Thể thao Việt Nam để có đại diện thi đấu ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản. Chúng ta được 2 suất trong nội dung 54kg nữ và 77kg nam.

Năm nay, giải vòng loại ASIAD 20 đã được xác định là giải vô địch châu Á lần thứ 4-2026 tổ chức ở Uzbekistan trong tháng 5 vừa qua. Đội võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam đã không góp mặt tại giải đấu này. Tuy nhiên trước đó, chúng ta đã tham dự giải vô địch châu Á lần thứ 3-2026 (tổ chức tháng 1-2026) ở Trung Quốc. Sau khi xem xét chuyên môn, chúng ta đã được trao 2 suất góp mặt ASIAD 20.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên mà môn võ thuật tổng hợp chính thức được Hội đồng Olympic châu Á – OCA đưa vào tổ chức.

Đại hội sẽ tranh tài 6 nội dung gồm 60kg, 71kg (nam), 54kg nữ đối với MMA hiện đại và 65kg, 77kg (nam), 60kg nữ đối với MMA truyền thống.

Hiện tại Ban chuyên môn Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam đang lựa chọn võ sĩ phù hợp đăng ký tham dự ASIAD 20. Theo tìm hiểu của SGGP, bộ phận chuyên môn sẽ hướng tới trao cơ hội cho võ sĩ Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh sang Nhật Bản thi đấu.

Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này sẽ là sự phối hợp của Ủy ban Olympic Việt Nam cùng Hội đồng Olympic châu Á và Ban tổ chức ASIAD 20 để kịp đăng ký bổ sung thẻ thi đấu cho tuyển thủ đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam. Môn MMA tại ASIAD 20 dự kiến tổ chức từ ngày 20 tới 22-9.

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MINH CHIẾN

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