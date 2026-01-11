Võ sĩ Lò Thị Phung giành HCV giải võ thuật tổng hợp MMA châu Á 2026

Lò Thị Phung giành chiến thắng tại trận đấu quyết định ở giải vô địch MMA châu Á 2026. Ảnh: TỐNG HÒA

Chiều ngày 11-1 tại thành phố Lô Châu (Trung Quốc), các trận chung kết của giải võ thuật tổng hợp (MMA) châu Á 2026 đã diễn ra. Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam chỉ có duy nhất võ sĩ Lò Thị Phung thi đấu chung kết.

Đối thủ tại trận quyết định hạng cân 49kg MMA hiện đại nữ của Lò Thị Phung là võ sĩ Akbaridast Gerdi Mobina (Iran). Hai bên nhập cuộc chủ động ngay khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu. Lò Thị Phung tìm cơ hội áp sát để quật ngã đối thủ cũng như khóa các đòn phản công. Với đòn siết nhanh được đưa ra, Lò Thị Phung khiến đối thủ phải xin dừng trận đấu dù 2 bên mới chỉ tranh tài chưa đầy 2 phút.

Sau trận chung kết, Lò Thị Phung đã được Ban tổ chức lấy mẫu thử kiểm tra doping. Kết quả của Lò Thị Phung cũng là tấm HCV đầu tiên và duy nhất của đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam ở giải vô địch châu Á năm nay. Lò Thị Phung làm quen với võ thuật từ bộ môn jujitsu. Nữ võ sĩ được biết đến với biệt danh “cô giáo mầm non” do đã là giáo viên mầm non trước khi theo sự nghiệp thể thao.

Trước đó, đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam đã có các gương mặt thi đấu như Võ Vũ Lê (54kg MMA nữ hiện đại), Nguyễn Đức Thịnh (56kg MMA nam hiện đại), Đỗ Huy Hoàng (60kg MMA nam hiện đại), Bàn Văn Hoàng (77kg MMA nam truyền thống), Trần Minh Trung (71kg MMA nam truyền thống), Quàng Văn Minh (71kg MMA nam hiện đại)… nhưng không có được kết quả tốt nhất. Đội tuyển MMA giành thêm 1 HCĐ tại hạng cân 60kg MMA nam truyền thống của Lưu Đức Mạnh.

Giải vô địch châu Á 2026 do Hiệp hội MMA châu Á tổ chức với sự góp mặt của nhiều võ sĩ MMA hàng đầu châu lục. Đây cũng là giải đấu để Hiệp hội MMA châu Á xét thứ hạng VĐV đối với chương trình thi đấu ASIAD 20 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026.

MINH CHIẾN