10 võ sĩ đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á ngay đầu năm 2026

Tuyển thủ Quàng Văn Minh (xanh) từng lên ngôi vô địch tại SEA GAmes 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các võ sĩ của đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam sẽ sang thành phố Lô Châu (Trung Quốc) tham dự giải vô địch MMA châu Á 2026. Chương trình thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 7-1 tới 11-1.

Đội hình võ sĩ của tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam được đăng ký thi đấu gồm Trần Ngọc Lượng, Lưu Đức Mạnh, Trần Minh Trung, Nguyễn Đức Thịnh, Đinh Văn Khuyến, Đỗ Huy Hoàng, Bàn Văn Hoàng, Lò Thị Phung, Võ Vũ Lê, Quàng Văn Minh.

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam lần đầu tham dự và giành 2 HCV (Quàng Văn Minh, Trần Ngọc Lượng), 1 HCB (Dương Thị Thanh Bình) và 2 HCĐ. Dù môn thi đấu không tính thành tích vào bảng tổng sắp chung cuộc SEA Games 33-2025 nhưng đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam đã có cuộc kiểm tra tích cực về chuyên môn võ sĩ Việt Nam trước đối thủ ở khu vực.

Giải vô địch MMA châu Á 2026 thuộc hệ thống thi đấu chính thức do Hiệp hội MMA châu Á tổ chức. 2 võ sĩ Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng được kỳ vọng đạt kết quả tốt tại giải lần này. Hiệp hội MMA châu Á dựa trên thành tích võ sĩ tại giải đấu năm nay để tích điểm chuyên môn có xếp hạng VĐV trước khi tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026) ở Saudi Arabia.

Giải vô địch châu Á 2026 sẽ tranh tài các hạng cân dành cho hệ chuyên và không chuyên đối với các võ sĩ MMA của châu lục.

ASIAD 20 chính thức công nhận môn MMA tranh tài 6 bộ huy chương gồm MMA truyền thống nam 65kg, 77kg và MMA hiện đại nam 60kg, 71kg; MMA truyền thống nữ 60kg và MMA hiện đại 54kg nữ. Giải vô địch châu Á 2026 là cơ hội đánh giá chuyên môn cụ thể nhất trình độ võ sĩ Việt Nam trước đối thủ châu lục trong thời điểm hiện tại.

MINH CHIẾN