Điều chỉnh một số nội dung của Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 trở lại với nhiều điều chỉnh quan trọng, mang đến sân chơi chuyên nghiệp, ý nghĩa và giàu tính nhân văn dành cho sinh viên trên toàn quốc.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân tạo bước ngoặt mới trong hành trình phát triển phong trào trong sinh viên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 5 tại TPHCM, dự kiến trở thành một trong những sự kiện thể thao phong trào được mong đợi nhất của sinh viên năm nay. Được tổ chức trong bối cảnh phong trào bóng chuyền học đường phát triển mạnh mẽ, giải đấu không chỉ tạo thêm sân chơi bổ ích mà còn góp phần khuyến khích tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng sinh viên.

Theo thông báo của Ban tổ chức, lượng đăng ký từ các đội sinh viên tăng cao ngay sau thời gian ngắn công bố thông tin. Để đáp ứng nhu cầu này, giải đấu sẽ được điều chỉnh nội dung thi đấu và đối tượng tham dự. Theo đó, giải tổ chức nội dung bóng chuyền nam với đối tượng tham dự là sinh viên không quá 24 tuổi trên toàn quốc và có giấy xác nhận của trường. Đặc biệt, Ban tổ chức quyết định miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký, tạo điều kiện tối đa cho phong trào học đường và khuyến khích sinh viên tham gia.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân là dịp để các bạn sinh viên phô diễn tài năng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải diễn ra từ ngày 15 đến 24-5 tại Trung Tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT xã Đông Thạnh: Nhà thi đấu Văn Cầm (Tên cũ: Trung tâm TDTT Hóc Môn), Cụm VH-TT Đông Thạnh. Cổng đăng ký mở từ ngày 25-2 đến 31-3, tạo cơ hội rộng mở cho các đội bóng sinh viên khắp cả nước.

Ông Dương Văn Hồ Vũ, Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng ban tổ chức cho biết, việc duy trì giải đấu mang ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng chuyền phong trào, đồng thời nâng cao giáo dục thể chất trong học đường. Đồng thời, giúp cho các bạn sinh viên có được một giải thi đấu chất lượng và chuyên nghiệp.

Giải đấu năm nay tiếp tục giữ tinh thần phi lợi nhuận: không bán vé, đồng thời còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa như nước uống Eco Water cho các đội tham dự. Bên cạnh đó, Thiên Tân thể hiện trách nhiệm xã hội khi dành 40 triệu đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã của TPHCM, và trao hỗ trợ tiếp sức đến trường 20 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giải thưởng cũng rất hấp dẫn khi đội vô địch nhận 30 triệu đồng, các vị trí đội về nhì, ba, tư lần lượt nhận 15 triệu, 7 triệu, 3 triệu đồng và 4 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải. Ngoài ra còn nhiều danh hiệu cá nhân như vận động viên toàn diện, chủ công, phụ công, chuyền hai, libero xuất sắc.

Có thể khẳng định, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào bóng chuyền sinh viên, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần kết nối trong giới trẻ.

Thông tin liên hệ: Thiên Tân - Địa chỉ: 33M/89 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. - Điện thoại: 0976 18 68 81 (Quốc Tiên) ; 0981 997 771 (Nguyên Khương); -Email: info.thientan.vn@gmail.com -Website: thientangroups.com Đăng ký tham dự: Hồ sơ đăng ký tham dự là theo mẫu của Thiên Tân.

NGUYỄN ANH