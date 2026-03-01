Kỳ thủ Lại Lý Huynh lỡ hẹn ngôi vô địch giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đã tập trung cho trận chung kết của giải đấu và được chờ đợi sẽ lên ngôi vô địch nhưng kết quả chưa được như ý.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh (trái) đã thi đấu chung kết và có ngôi á quân giải Ngũ Dương Bôi 2026. Ảnh: BTC

Ngày 1-3, trận chung kết giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương Bôi 2026 diễn ra tại Trung Quốc là cuộc so tài giữa Lại Lý Huynh với Trình Vũ Đông.

Lại Lý Huynh là đại diện duy nhất của cờ tướng Việt Nam tham gia giải đấu nhưng đã vào tới trận chung kết. Trong khi, Trình Vũ Đông đang là 1 trong những kỳ thủ trẻ triển vọng của cờ tướng Trung Quốc.

Trận chung kết vẫn diễn ra 2 ván cờ tiêu chuẩn theo quy định, bằng hình thức lượt đi, về. Nếu 2 kỳ thủ giữ tỷ số hòa, họ phải thi đấu thêm cờ nhanh để phân định kết quả cuối cùng.

Tại ván đầu tiên của cờ tiêu chuẩn, Lại Lý Huynh là người đi tiên. Đây là cuộc khởi đầu thận trọng vì vậy Lý Huynh hay Vũ Đông đều không để sơ hở cho đối phương tận dụng. Với thế trận giằng co, ván đấu kết thúc bằng kết quả hòa. Trong ván thứ 2 cờ tiêu chuẩn, Trình Vũ Đông đã thể hiện các nước đi mạch lạc và chính xác như một kỹ thuật viên lập trình. Lại Lý Huynh cũng có những nước cờ để đối thủ phải tính toán. Tuy nhiên về tổng thể, ưu thế của kỳ thủ người Trung Quốc vẫn nhỉnh hơn. Ván đấu đã kết thúc với chiến thắng dành cho Trình Vũ Đông.

Kết thúc 2 ván tiêu chuẩn, Lại Lý Huynh đã thua chung cuộc ở kết quả tổng do đó nhận ngôi á quân. Trình Vũ Đông lên ngôi kỳ vương tại giải. Đây là lần đầu tiên, Lại Lý Huynh vào chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi danh giá tại Trung Quốc.

Theo quy định của giải, ngôi á quân giúp Lại Lý Huynh có thưởng 180.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 650 triệu đồng).

Giải đấu năm nay có 16 kỳ thủ được góp mặt vòng chung kết (15 kỳ thủ Trung Quốc, 1 kỳ thủ Việt Nam).

MINH CHIẾN