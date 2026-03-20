Đại diện các đơn vị hoàn thành tập huấn phòng, chống doping chuẩn bị Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Học viên tham dự lớp tập huấn phòng, chống doping chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VADA

Tại Hà Nội, Trung tâm phòng chống doping (VADA) và Cục TDTT Việt Nam phối hợp tổ chức lớp tập huấn giáo dục phòng, chống doping hướng tới chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Chương trình đã diễn ra trong ngày 19 và ngày 20-3.

Lớp tập huấn thu hút gần 100 học viên là các trọng tài, HLV, VĐV, đại diện của các đơn vị trong cả nước cũng như đại diện các Trung tâm thể thao quốc gia tham dự để được cập nhật các thông tin đối với phòng, chống doping từ VADA.

Trong chương trình, cán bộ của VADA đã cập nhật danh mục các chất cấm năm 2026 tới các học viên. Ngoài ra, các kiến thức quan trọng đối với hành vi vi phạm luật phòng chống doping, hậu quả khi vi phạm các quy định, quy trình lấy mẫu kiểm tra khi thi đấu (bằng hình thức lấy mẫu nước tiểu, mẫu máu) và quy trình xin miễn trừ điều trị… đã được đưa ra chi tiết. Nội dung đối với hệ thống học tập trực tuyến ADEL dành cho các VĐV cũng được thông tin trao đổi.

Trước đó, Cục TDTT đã ban hành các nội dung đối với Kế hoạch giáo dục phòng, chống doping trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Với kỳ Đại hội này, tất cả VĐV tham dự sẽ phải tham gia chương trình giáo dục phòng, chống doping và có chứng chỉ được quy định thì mới đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Giải vô địch quốc gia Marathon 2026 diễn ra ngày 29-3 tại Nha Trang (Khánh Hòa) là chương trình đầu tiên của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến áp dụng việc lấy mẫu (ngẫu nhiên) kiểm tra doping VĐV thi đấu nội dung marathon – 42km nam, nữ. Trước khi tham dự giải này, các VĐV sẽ phải hoàn thành chương trình giáo dục phòng, chống doping của VADA.

MINH CHIẾN