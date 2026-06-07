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Gần 800 vận động viên đến từ 20 quốc gia tham dự Giải Bơi vượt biển Lý Sơn

SGGPO

Sáng 7-6, Giải Bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2026 chính thức diễn ra tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, với sự tham gia của gần 800 vận động viên đến từ 20 quốc gia. Đây là hoạt động nằm trong Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi.

Clip: Giải Bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2026. Thực hiện: NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT

Giải Bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2026 được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, gồm 3 cự ly thi đấu: 1km, 2km và 5km dành cho nam và nữ.

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Các vận động viên tham gia giải bơi. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Trong đó, cự ly 5km nhận được nhiều sự quan tâm khi các vận động viên xuất phát từ khu vực cổng Tò Vò (đảo Lớn), vượt biển sang đảo Bé (An Bình).

Đây được xem là cung đường bơi giàu trải nghiệm, đòi hỏi vận động viên phải vượt qua thử thách của sóng biển, sức bền và kỹ năng chinh phục đường biển.

Gần 800 vận động viên đến từ 20 quốc gia tham gia Giải bơi vượt biển Lý Sơn
Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Ở cự ly 5km, vận động viên Hoàng Văn Hải về đích đầu tiên với thời gian 64 phút, giành ngôi vô địch. Hải cho biết: “Tôi rất vui, đã bứt phá qua các con sóng để trở thành kình ngư đầu tiên cán đích cự ly 5km tại Lý Sơn Cross Island 2026”.

Vận động viên Như Quỳnh chinh phục biển Lý Sơn, trở thành nữ vận động viên đầu tiên về đích cự ly 5km, thời gian hoàn thành 73 phút.

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Vận động viên hoàn thành chặng đua. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
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Hoàn thành chặng đua từ đảo Lớn sang đảo Bé. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết: "Giải bơi không thuần túy là sự kiện thể thao mà còn là một sự kiện có tính chất tích hợp giữa văn hóa, thể thao và du lịch. Giải là sản phẩm du lịch mang thương hiệu cấp quốc gia riêng có của Lý Sơn, được những người yêu bơi lội khắp cả nước đón nhận”.

NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT

Từ khóa

giải bơi vượt biển Lý Sơn Quảng Ngãi vận động viên quốc gia thể thao

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