Tất cả các giải thể thao quốc gia tạm dừng thi đấu trong 2 ngày

Tất cả các giải đấu thể thao trong nước ở thời điểm hiện tại thực hiện dừng tổ chức trong 2 ngày 10-8 và 11-8 theo quy định để tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào.

Cầu thủ trẻ đội nữ Tây Ninh sẽ tập trung chuẩn bị thêm chuyên môn trong quãng nghỉ để tiếp tục trở lại thi đấu tại Hà Tĩnh. Ảnh: VTVBĐLA

Ban tổ chức các giải thể thao quốc gia đang tiến hành tranh tài thời điểm hiện tại dừng tổ chức thi đấu các ngày 10-8 và 11-8 để tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào đã từ trần ngày 8-8-2026.

Theo đó, giải điền kinh vô địch U20, U23 quốc gia 2026 đang tổ chức tại sân vận động Bạc Liêu (Cà Mau), giải vô địch câu lạc bộ karate quốc gia 2026 tại Đắk Lắk, vòng chung kết giải pickleball trẻ quốc gia 2026 tại Đông Anh (Hà Nội), giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026 tại Hà Tĩnh, giải bóng ném trẻ quốc gia 2026 tại Lâm Đồng, môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại Hải Phòng... tạm dừng tổ chức thi đấu theo quy định.

Từ ngày 12-8, chương trình thi đấu chuyên môn được tổ chức trở lại. Theo Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026, việc thực hiện dừng thi đấu 2 ngày theo quy định về Quốc tang đã được thông báo tới các đội bóng tham dự.

Lịch thi đấu của giải sẽ lùi lại 2 ngày. Khi giải đấu trở lại, các lượt trận được tổ chức theo lịch bốc thăm và giờ thi đấu đã có trước đó.

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026 thu hút 27 đội (12 nam, 15 nữ) tham gia thi đấu. Ban tổ chức đã bốc thăm để các đội góp mặt Bảng A nam gồm Tây Ninh, Biên Phòng MB, Công an TPHCM, Vĩnh Long, Đà Nẵng, An Giang; Bảng B nam có Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thể Công Tân Cảng, TPHCM, SKH PearNest Khánh Hòa; Bảng C nữ gồm Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Hóa chất Đức Giang, Hưng Yên; Bảng D nữ có Bắc Ninh, Hà Nội, Tây Ninh, Đắk Lắk, Quảng Ninh và bảng E nữ gồm TPHCM, Ngân hàng Công Thương, Binh chủng Thông tin, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Theo quy định, các đội thi đấu vòng tròn tại bảng đấu của mình sau đó chọn các đội xuất sắc nhất tiếp tục thi đấu lượt tứ kết tiếp theo. Sau tứ kết, Ban tổ chức sẽ có các cặp đấu bán kết và tranh chung kết.Năm ngoái, đội nữ Binh chủng Thông tin và nam SKH PearNest Khánh Hòa đã vô địch giải đấu. Hai đội bóng tiếp tục là ứng viên vô địch của giải năm nay.

Trước đó trong tháng 7, giải bóng chuyền vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 đã kết thúc tại Ninh Bình với ngôi vô địch thuộc về đội trẻ Binh chủng Thông tin và trẻ Thể Công Tân Cảng.

Tại Cà Mau, các đơn vị tranh tài giải vô địch điền kinh U20, U23 quốc gia 2026 cũng thực hiện dừng thi đấu. Trong 2 ngày không tranh tài (10 và 11-8), HLV các đội sẽ chuẩn bị chuyên môn để VĐV sẵn sàng trở lại thi đấu từ ngày 12-8.

MINH CHIẾN