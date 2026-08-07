Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vô địch thế giới nội dung đôi nữ

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã có tấm HCV đôi nữ tại giải vô địch thế giới 2026 đang tranh tài ở Thái Lan.

Các cầu thủ nữ của Việt Nam đã có kết quả vô địch nội dung nữ tại giải thế giới năm nay. Ảnh: THÁI XUÂN

Chiều ngày 7-8 theo giờ tranh tài tại Thái Lan, đội tuyển cầu mầy Việt Nam bước vào thi đấu các trận quyết định tại nội dung đôi nữ, đồng đội nam (regu) và 4 người nữ.

Trong nỗ lực thi đấu, chúng ta đã lọt vào 2 trận chung kết tại nội dung đôi nữ và 4 người nữ. Ở trận chung kết đôi nữ, các cầu thủ của Việt Nam đã gặp Myanmar trong trận tranh HCV.

Ván thứ nhất, đội hình của Việt Nam với Thu Trang, Khánh Ly (dự bị là Hồng Liên) chơi áp đảo để thắng với tỷ số 15/7. Ván thứ 2, các học trò của HLV Trần Thị Vui tiếp tục tạo sức ép trước đối phương và thắng 15/12.

Thắng chung cuộc 2-0 tại chung kết đôi nữ, đội cầu mây Việt Nam giành HCV tại giải vô địch thế giới 2026.

Tiếp sau trận đấu này, chúng ta đã tập trung thi đấu trận chung kết 4 người nữ trước đối thủ nhà Thái Lan. Đây rõ ràng là trận đấu không dễ dàng cho các cầu thủ nữ Việt Nam bởi chúng ta gặp sức ép lớn trước sự cổ vũ từ khán giả Thái Lan cho VĐV của mình. Ván thứ nhất, 2 đội đẵ giằng co và cầu thủ Việt Nam chơi tốt để thắng thuyết phục 17/14.

Tiếc rằng trong 2 ván sau đó, chúng ta không thể phòng thủ giảm thiểu được những pha tấn công từ đội Thái Lan. Cầu thủ chủ nhà đã vượt lên giành các chiến thắng 15/11 và 15/13 trong 2 ván này. Trận chung kết 4 người nữ kết thúc với tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà Thái Lan. Thua trận, đội nữ Việt Nam chấp nhận ngôi á quân lần này.

Trong trận đấu bán kết nội dung đồng đội nam, đội Việt Nam đã thua 0-2 trước chủ nhà Thái Lan.

Giải vô địch thế giới 2026 – King’s Cup 2026 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) tới ngày 11-8. Giải tranh tài 4 nội dung dành chon am, 4 nội dung dành cho nữ.

MINH CHIẾN