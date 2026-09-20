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Trải lòng của chủ nhân tấm HCV đầu tiên tại ASIAD 20

SGGPO

Vận động viên 3 môn phối hợp Takumi Hojo đã mang lại khởi đầu hoàn hảo cho nước chủ nhà Nhật Bản giành HCV đầu tiên tại ASIAD 20 vào ngày 20-9 ở nội dung cá nhân nam.

Takumi Hojo giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya. Ảnh THX
Takumi Hojo giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya. Ảnh THX

Hojo hoàn thành ASIAD 20 với phần thi bơi 750m, đạp xe 20km và chạy bộ 5.000m tại thành phố Gamagori sau 52 phút 56 giây, bỏ xa vận động viên Zhang Xirui của Trung Quốc (huy chương bạc) 9 giây, trong khi Arlan Zhanabay của Kazakhstan về đích ở vị trí thứ 3, chậm hơn người về nhì thêm 6 giây.

Hojo đã chia sẻ: “Vì đây là tấm huy chương vàng đầu tiên, nó đã thực sự tiếp thêm động lực cho toàn đội Nhật Bản”.

Chiến thắng này cũng giúp ngôi sao 30 tuổi giành quyền tham dự Thế vận hội Los Angeles 2028. Hojo nói thêm: “Tôi thực sự rất hưng phấn. Tôi có phong độ tốt nhất ngay từ khi đứng ở vạch xuất phát. Tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ nỗ lực hết sức, và nếu thành công, đó sẽ là một cuộc đua tuyệt vời”.

Vận động viên giành huy chương bạc Zhang đã bám đuổi sát sao Hojo trong phần lớn chặng chạy bộ 5.000m cuối cùng, nhưng rốt cuộc đành chấp nhận vị trí á quân.

Zhang nói: “Tôi rất vui, dù cũng có chút thất vọng khi về sau vận động viên Nhật Bản. Đó là niềm vinh dự cho Trung Quốc. Tôi rất hài lòng với kết quả này. Tôi rất tự hào vì mới chỉ 20 tuổi và đây là tấm huy chương đầu tiên của tôi tại ASIAD”.

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LINH SƠN

Từ khóa

ASIAD 20 Hojo Nhật Bản Vận động viên

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