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Giành 7 huy chương, quyền taekwondo Việt Nam đứng hạng 5 giải thế giới 2026

SGGPO

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã kết thúc tranh tài Giải vô địch thế giới 2026 với hạng 5 chung cuộc.

Tuyển thủ Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã thi đấu Giải vô địch thế giới 2026 ở Hàn Quốc. Ảnh: WORLD TAEKWONDO
Tuyển thủ Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã thi đấu Giải vô địch thế giới 2026 ở Hàn Quốc. Ảnh: WORLD TAEKWONDO

Chiều tối ngày 20-9 tại Chuncheon (Hàn Quốc), các VĐV quyền taekwondo Việt Nam đã hoàn thành thi đấu các nội dung cuối cùng tại Giải quyền taekwondo vô địch thế giới 2026.

Dấu ấn cuối cùng của đội là 1 HCĐ nội dung đồng đội nữ trẻ từ kết quả thi đấu của Lê Hoàng Yến, Võ Thị Huỳnh Như, Huỳnh Thị Hoàng Quyên.

Chung cuộc, các VĐV Việt Nam giành tổng thành tích 7 huy chương (2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ), xếp hạng 5.

Theo đó, đội đã giành 2 ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ U50 (Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Thị Lệ Kim), đồng đội nữ U50 (Liên Thị Tuyết Mai, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim).

Vô địch toàn đoàn là chủ nhà Hàn Quốc với 20 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Vị trí thứ nhì là đội Thái Lan (3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ), hạng ba là Mỹ (2 HCV, 5 HCB, 10 HCĐ).

Giải đấu có 42 nội dung theo các nhóm tuổi để VĐV quyền taekwondo trên toàn thế giới tranh tài.

Ở Giải vô địch thế giới năm nay, 2 võ sĩ Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang của Đội tuyển taekwondo Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20 có góp mặt. Tuy nhiên, họ không giành được huy chương.

Sau khi trở về Việt Nam, Tuyết Sang và Xuân Thành sẽ chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD 20.

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MINH CHIẾN

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