ASIAD 20: Võ sĩ MMA Lò Thị Phung xuất sắc giành quyền vào tứ kết

Võ sĩ MMA Lò Thị Phung đã có sự khởi đầu suôn sẻ trong ngày đầu tiên 20-9 thi đấu tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Lò Thị Phung đã có chiến thắng thuyết phục tại trận ra quân môn MMA ở ASIAD 20. Ảnh: OCA

Thể thao Việt Nam đã có các tuyển thủ thi đấu nhiều nội dung ở buổi sáng tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Võ sĩ Lò Thị Phung là tuyển thủ võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam đầu tiên giành được 1 chiến thắng tại ASIAD 20. Trong trận ra quân hạng cân 54kg MMA hiện đại nữ, Lò Thị Phung xuất sắc vượt qua Aigerim Torekhanova (Kazakhstan) với tỷ số 3-0.

Chiến thắng giúp Lò Thị Phung sẽ tiếp tục thi đấu trận tứ kết vào tối cùng ngày để gặp hạt giống số 1 Lee Bomi (Hàn Quốc).

Môn võ thuật tổng hợp MMA lần đầu được đưa vào tranh tài tại ASIAD 20. Thể thao Việt Nam có Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh là 2 đại diện duy nhất tham gia môn này.

Đáng tiếc tại trận đấu sau đó hạng cân 77kg MMA truyền thống nam, Quàng Văn Minh đã thua 0-3 trước Nabiev (Bahrain).

Trong khi đó, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi là người ra sàn đấu tranh huy chương nội dung kata (biểu diễn) cá nhân nữ môn karate. Cô đã gặp đối thủ Maho Ono của chủ nhà Nhật Bản trong vòng đầu tiên. ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên trong sự nghiệp của võ sĩ karate Bùi Ngọc Nhi.

Dù nỗ lực thể hiện bài quyền Anan nhưng Bùi Ngọc Nhi không tạo ra sự vượt trội nên thua Maho Ono với kết quả 0-5. Tại vòng này, Maho Ono thi đấu bài kata Papuren.

Ở nội dung trường quyền nam của taolu (biểu diễn) môn wushu, tuyển thủ Nguyễn Văn Sỹ quyết tâm giành kết quả khi tập trung thể hiện kỹ thuật. Dù vậy, nam tuyển thủ của Việt Nam chỉ đạt 9,603 điểm từ trọng tài, xếp hạng 12.

Nội dung này có 21 VĐV thi đấu. Vị trí số 1 chung cuộc thuộc về tuyển thủ Kuong Chi Hin (Macau, Trung Quốc) với kết quả 9,723 điểm. Ngôi á quân và hạng ba lần lượt thuộc về Song Chi Kuan (Macau, Trung Quốc) và Siregar Seraf Naro (Indonesia).

MINH CHIẾN