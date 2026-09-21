ASIAD 20: Nguyễn Huy Hoàng và đồng đội vào chung kết bơi tiếp sức

Đội tuyển bơi tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam hoàn thành vòng loại với kết quả tốt để nhận suất dự chung kết tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Huy Hoàng và đội tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam đã có suất chung kết tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vòng loại các nội dung môn bơi ASIAD 20 tiếp tục thi đấu sáng ngày 21-9 tại Tokyo (Nhật Bản).

Người hâm mộ Việt Nam dành sự chú ý vào những cuộc tranh tài của nhiều gương mặt hàng đầu Việt Nam như Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng.

Vòng loại tiếp sức 4x200m tự do nam đã tranh tài 2 lượt. Đội tuyển bơi Việt Nam góp mặt tại lượt thứ nhất cạnh tranh trước các đối thủ Hàn Quốc, Singapore, Mông Cổ, Hongkong (Trung Quốc), Kazakhstan, Indonesia.

Tại lượt thi đấu, Trần Hưng Nguyên xuất phát đầu tiên. Tiếp đó tới Nguyễn Viết Tường và Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu vị trí thứ 3 còn Trần Văn Nguyễn Quốc là người bơi nước rút cuối cùng.

Đội hình tiếp sức của Việt Nam đã tập trung bằng nỗ lực của từng kình ngư để về đích thứ 2 lượt vòng loại với kết quả 7’21”62. Về đích đầu tiên là đội Hàn Quốc (7’14”35).

Kết quả trên giúp đội tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam có hạng 4 chung cuộc tại vòng loại, nhận suất dự chung kết vào tối cùng ngày.

Tại vòng loại, xếp nhất là đội Trung Quốc (7’11”70), thứ nhì là Nhật Bản (7’13”02) và thứ ba là Hàn Quốc (7’14”35).

Các đội dẫn đầu sau vòng loại tiếp sức 4x200m tự do nam. Ảnh: MINH MINH

Tuy nhiên, thành tích vòng loại nội dung tiếp sức 4x200 tự do (7'21"62) của đội tuyển bơi nam Việt Nam vẫn đang thấp hơn kết quả từng giúp họ giành HCV tại SEA Games 33-2025 là 7’18”21.

Trong khi đó, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã về đích thứ 3 tại lượt vòng loại thứ 2 nội dung 100m ếch nam với kết quả 1’00”85 nên không vào chung kết. Thanh Bảo xếp hạng 11 sau vòng loại.

Tuy nhiên, Đội tuyển bơi Việt Nam đạt thêm 1 suất chung kết cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nữ. VĐV Võ Thị Mỹ Tiên về đích thứ 6 tại lượt bơi vòng loại thứ 3 với thời gian 2’17”30. Dù vậy, cô đứng thứ 8 sau vòng loại nên nhận suất chung kết sẽ diễn ra tối ngày 21-9.

MINH CHIẾN