Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 21-9

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn tập trung thi đấu hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương, có thể chạm tay vào HCV tại ngày tranh tài 21-9 ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

VĐV bơi tiếp sức 4x200m tự do nam của Việt Nam tự tin có kết quả tốt tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày thi đấu 21-9 sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều tuyển thủ Việt Nam tranh tài trong các nội dung của mình.

Bơi: Trên đường đua xanh của ASIAD 20, kình ngư Phạm Thanh Bảo sẽ dự vòng loại 50m ếch nam vào lúc 10 giờ 34 phút (theo giờ địa phương tại Nhật Bản). Tiếp đó, Võ Thị Mỹ Tiên sẽ dự vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ lúc 10 giờ 46 phút.

Ngoài ra, bơi Việt Nam sẽ tranh tài vòng loại 4x200m tự do nam lúc 11 giờ (Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc). Hiện tại, Đội tuyển bơi Việt Nam đang giữ ngôi vô địch SEA Games nội dung này nhưng ở ASIAD 20, các kình ngư sẽ nỗ lực nhiều để giành suất vào chung kết sau vòng loại.

Bắn súng: Xạ thủ Việt Nam tiếp tục tranh tài nội dung súng trường nam. Vào lúc 9 giờ 45 phút, các tay súng Việt Dũng, Tâm Quang, Minh Quang thi đấu vòng loại cá nhân. Nếu vào chung kết, họ sẽ tiếp tục thi đấu lúc 12 giờ 30 phút.

Karate: Ngày 21-9 có thêm võ sĩ Việt Nam dự nội dung trọng điểm là kata cá nhân (Phạm Minh Đức, 10 giờ) và kumite 67kg nam (Khuất Hải Nam, 13 giờ 30 phút), kumite 68kg nữ (Nguyễn Thị Diệu Ly, 14 giờ 10 phút). Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly là niềm hy vọng huy chương của Đội tuyển karate Việt Nam khi gặp đối thủ của Trung Quốc ở trận ra quân.

Ngoài ra, Đội tuyển karate Việt Nam cũng tin tưởng tuyển thủ Phạm Minh Đức sẽ thành công ở nội dung kata – biểu diễn cá nhân nam.

Boxing: Môn boxing (quyền Anh) chính thức khởi tranh ngày 21-9, tuyển thủ Nguyễn Đức Ngọc thi đấu trận đầu tiên hạng cân 70kg nam trước đối thủ Qatar lúc 12 giờ 00.

Wushu: Tuyển thủ Nguyễn Thị Hiền thi đấu nội dung trường quyền nữ của taolu lúc 9 giờ sáng. Tiếp đó, Nguyễn Trọng Lâm sẽ tham dự nội dung thái cực quyền nam và thái cực kiếm nam lúc 10 giờ 10 phút.

Cùng ngày Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu vòng loại hạng cân đối kháng 60kg nữ trước đối thủ Kazakhtan lúc 18 giờ 20; Đinh Văn Tâm thi đấu vòng loại 56kg nam trước đối thủ Philippines lúc 19 giờ 30; Hứa Văn Đoàn gặp võ sĩ của Kazakhstan tại hạng cân 60kg nam; Nguyễn Khắc Kiên gặp đối thủ của Lào tại hạng cân 65kg nam.

Bóng đá nữ: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu với đội Thái Lan vào lúc 19 giờ 30.

Bóng chuyền bãi biển: Đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam Việt Nam bắt đầu thi đấu vòng loại tại ASIAD 20 gặp đội Trung Quốc lúc 11 giờ và gặp đội Indonesia lúc 13 giờ.

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MINH CHIẾN