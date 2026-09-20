Sultanova bật khóc khi giành HCV đầu tiên cho Kazakhstan ở ASIAD 20

Nữ cua-rơ Rinata Sultanova đã bật khóc tại đích đến sau khi giành HCV ở nội dung đua xe đạp tính giờ cá nhân nữ tại ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026.

Sultanova bật khóc (Ảnh: THX)

Chiến thắng của Sultanova có ý nghĩa cực kỳ to lớn: Đây là tấm HCV đầu tiên của Kazakhstan tại kỳ ASIAD đang diễn ra ở Nhật Bản.

Ngay ở trong ngày thi đấu đầu tiên của ASIAD 20, Sultanova sớm đưa tên Kazakhstan hiện lên trên “bảng Vàng” thành tích - khi cô giành chiến thắng rất ấn tượng trong nội dung đua xe đạp tính giờ cá nhân dành cho nữ.

Sultanova đã vượt qua đích đến giành HCV với thành tích: 36 phút 23 giây 72, đánh bại 2 cua-rơ nữ còn lại là Zhang Hao (Trung Quốc, có thành tích 36:28.40, giành HCB) và Shin Ji-eun (Hàn Quốc, thành tích 36:56.14, giành tấm HCĐ).

Nội dung thi đấu đua xe đạp tính giờ cá nhân nữ tại ASIAD 20 vừa diễn ra trưa 20-9 - với sự tham gia của 15 cua-rơ nữ. Ngoại trừ trường hợp Lolwa Al-Marri (Qatar) không thể xuất phát, các VĐV còn lại đều hoàn tất màn trình diễn của mình ở trong khung thời gian từ 38:00.87 đến 44:63.19 (xếp hạng 4 đến 14).

Tuyến đường đua được thiết lập quanh khu vực của thành phố Shinshiro, nằm ở phía Đông tỉnh Aichi. Chiều dài đường đua là: 20,5 km. Tuyến đường đua tại Shinshiro rất nổi tiếng với địa hình nhấp nhô, nhiều đoạn dốc ngắn, các khúc ngoặt kỹ thuật đòi hỏi các tay đua vừa phải duy trì guồng chân tốc độ cao vừa phải điều phối thể lực cực kỳ hợp lý.

Sultanova trên đường đua ở thành phố Shinshiro (Ảnh: THX)

Riêng đối với Sultanova, đây là một sự “nâng cấp” mạnh mẽ: Ở kỳ ASIAD 19 tại Hàng Châu hồi 3 năm trước, cũng ở trong nội dung đua xe đạp tính giờ cá nhân nữ, cô đã giành tấm HCĐ với thành tích là 25:36.10 cho quãng đường dài 18,3 kilomet.

Với tấm HCV cá nhân giải đấu đẳng cấp châu lục đầu tiên là ASIAD, Sultanova sẽ bước sang trang mới ở trong sự nghiệp đua xe đạp chuyên nghiệp của mình. Chiến thắng mang về HCV đầu tiên cho Kazakhstan cũng có rất nhiều ý nghĩa, khiến cô bật khóc tại đích đến.

Sultanova hạnh phúc khi chia sẻ với nhân viên truyền thông của Bộ Thể thao và Du lịch Kazakhstan: “Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi mang về tấm HCV đầu tiên cho đất nước Kazakhstan tại kỳ ASIAD lần này. Sau tấm HCĐ tại Hàng Châu, tôi vẫn luôn dành tất cả sự tập trung, nỗ lực đổi màu huy chương tại ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026”.

“Tuyến đường đua hôm nay rất thách thức, nhưng tôi đã duy trì được nhịp độ thi đấu đúng theo chiến thuật mà BHL đề ra. Tôi xin gửi tặng chiến thắng này cho gia đình, các HLV cùng với toàn thể người hâm mộ thể thao Kazakhstan đã luôn ủng hộ tôi!”, Sultanova hạnh phúc cho biết.

Sultanova sinh ngày 17-3-1998 (năm nay 28 tuổi). Sultanova bộc lộ năng khiếu đạp xe tốc độ từ rất sớm. Bắt đầu thi đấu ở các giải trẻ nội địa, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của LĐXĐ Kazakhstan nhờ sự kết hợp giữa thể lực bền bỉ và khả năng phân phối sức xuất sắc trong các nội dung cá nhân.

Đến năm 2017 (khi 19 tuổi), Sultanova bắt đầu góp mặt tại giải vô địch châu Á - lứa tuổi U23. Sultanova là một trong số những cua-rơ hiếm hoi thi đấu cực hay ở các nội dung đua đường trường lẫn cả nội dung đua lòng chảo. Từ 2020, tên tuổi cô liên tục xuất hiện ở các giải đua xe đạp lòng chảo vô địch châu Á.

Nhưng đến chiến thắng với tấm HCĐ ở ASIAD 19 tại Hàng Châu, Sultanova mới được giới đua xe đạp đường trường biết đến rộng rãi. Chắc chắn, tấm HCV tại ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026 giúp cô vươn tầm trở thành một nữ cua-rơ đẳng cấp.

Sultanova hiện đang thuộc biên chế của một đội đua nữ chuyên nghiệp: UAE Development Team, môi trường giúp cô liên tục được cọ sát - ở các giải đua xe đạp đường trường đẳng cấp UCI cả châu Âu và châu Á.

*Trong khi đó, tấm HCV thứ 2 của Kazakhstan ở ASIAD cũng là với môn đua xe đạp, khi nam cua-rơ khét tiếng Alexey Lutsenko (từng thắng 1 chặng đua cá nhân tại Tour de France và Vuelta a Espana) giành chiến thắng nội dung đua cá nhân tính giờ nam. Đây là HCV thứ 2 tại ASIAD của Lutsenko - anh cũng đã thắng HCV cá nhân tính giờ nam tại Incheon 2014.

BXH tạm thời môn xe đạp ASIAD 20

1-Kazakhstan 2 HCV 2-Trung Quốc và Nhật Bản 1 HCB 3-Mông Cổ và Hàn Quốc 1 HCĐ

Đ.Hg.