Cua-rơ Nguyễn Khang Hà My nhận suất tham dự Olympic trẻ 2026

Lần đầu tiên xe đạp Việt Nam có suất chính thức thi đấu Olympic trẻ 2026 và gương mặt được lựa chọn thi đấu là Nguyễn Khang Hà My.

Các cua-rơ nữ Việt Nam vừa tham dự chương trình tập huấn chuyên môn của UCI ở Hàn Quốc. Ảnh: UCI

Phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam), đồng thời là Tổng Thư ký Liên đoàn xe đạp Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam cùng bộ phận chuyên môn đã xem xét kỹ và chọn gương mặt phù hợp nhận suất dự Olympic trẻ 2026. Đây là lần đầu tiên, xe đạp Việt Nam được 1 suất chính thức tham dự Olympic trẻ.

Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam quyết định trao cơ hội để nữ cua-rơ Nguyễn Khang Hà My tới Senegal tranh tài Olympic trẻ 2026.

Nguyễn Khang Hà My là 1 trong 3 cua-rơ nữ trẻ Việt Nam được Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) trao suất tham gia chương trình tập huấn tại UCI World Cycling Centre Asia - Yeongju, Korea (Trung tâm Xe đạp Thế giới UCI khu vực châu Á - Yeongju, Hàn Quốc). Đợt tập huấn được HLV của UCI trực tiếp huấn luyện để giúp cua-rơ Việt Nam tại đợt tập huấn nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm khi thi đấu.

Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam cho biết đợt tập huấn vừa qua tại Hàn Quốc giúp 3 cua-rơ (Bé Hồng, Hà My, Ngọc Diệp) hình thành tư duy tập luyện chuyên nghiệp, trong đó không tập chỉ dựa vào cảm giác, mà có mục tiêu, kế hoạch, dữ liệu và sự điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn.

Cách đây 1 năm, Nguyễn Khang Hà My là thành viên đội xe đạp đường trường Việt Nam dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain. Tại đó, cô có hạng 37 nội dung xuất phát đồng hàng nữ và hạng 15 tính giờ cá nhân nữ.

MINH CHIẾN