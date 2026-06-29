Tốc độ

Đội xe đạp TPHCM sớm giành 3 HCV tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

SGGPO

Các cua-rơ cả nước tiếp tục tranh tài tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 và đội TPHCM đã có thêm những tấm HCV quý giá.

Cua-rơ nữ của đội Biwase TPHCM đang thi đấu hiệu quả tại đường đua ở Lào Cai. Ảnh: VCF
Cua-rơ nữ của đội Biwase TPHCM đang thi đấu hiệu quả tại đường đua ở Lào Cai. Ảnh: VCF

Hơn 150 cua-rơ cả nước đã bắt đầu tranh tài giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường câu lạc bộ quốc gia trên đường đua tại Lào Cai.

Trong ngày 29-6, các cua-rơ đã thi đấu nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ của xe đạp đường trường.

20 cua-rơ nữ đã góp mặt thi đấu với cự ly xuất phát đồng hàng dài 78km, Kết thúc tranh tài, tốc độ trung bình của đoàn đua là 41,349km/h và Quách Thị Phương Thanh ((Biwase TPHCM) đã về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 53 phút 11 giây.

Về đích thứ nhì là Lầu Lê Thảo Nhi cũng của đội Biwase TPHCM với thời gian 1 giờ 55 phút 42 giây còn về thứ 3 là cua-rơ Quàng Thị Soan (Quân đội).

Trên bảng thành tích đồng đội, đội nữ Biwase TPHCM xếp nhất với tổng thành tích 5 giờ 44 phút 45 giây còn hạng nhì là đội Thanh Hóa, hạng ba là đội Võ Đắc Đồng Nai.

Tính riêng ngày 29-6, đội xe đạp nữ TPHCM đã giành được 2 HCV. Ở ngày thi đấu khai mạc của giải (28-6), cua-rơ Lâm Thị Thùy Dương (Biwase TPHCM) đã giành HCV nội dung tính điểm cá nhân nữ 30km. Về thứ nhì, giành HCB là Nguyễn THị Kim Ngọc (cùng Biwase TPHCM). Trong khi đó, nội dung tính điểm cá nhân nam 36km ghi nhận cua-rơ Nguyễn Hướng (Võ Đắc Đồng Nai) giành HCV.

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra các nội dung cho tới hết ngày 2-7.

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MINH CHIẾN

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