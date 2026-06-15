Cua-rơ Nguyễn Thị Thật nhận suất dự ASIAD 20

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật sẽ tiếp tục được trao cơ hội thi đấu ASIAD 20. Ảnh: CỤC TDTTVN

Hiện tại, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam đang tập huấn. Cua-rơ Nguyễn Thị Thật là thành viên tập luyện của đội tuyển trong thời điểm này

Theo chia sẻ từ Ban huấn luyện và từ đại diện Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam, bộ phận chuyên môn tiếp tục đặt niềm tin giành thành tích ASIAD 20 đối với Nguyễn Thị Thật. Tuyển thủ sẽ là gương mặt được đăng ký tham dự Đại hội vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Nếu tham dự ASIAD 20, Nguyễn Thị Thật đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi là nữ cua-rơ đầu tiên tham dự 4 kỳ liên tiếp Đại hội thể thao châu Á. Nguyễn Thị Thật đã tranh tài lần đầu là ASIAD 17 năm 2014 tại Hàn Quốc. Khi đó, cô giành HCĐ nội dung xuất phát đồng hàng nữ.

Ở ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia, Nguyễn Thị Thật về đích hạng 5. Ở ASIAD 19 tại Trung Quốc năm 2023, Nguyễn Thị Thật đã có hạng 4 nội dung xuất phát đồng hàng nữ.

Trên bình diện chuyên môn các cua-rơ nữ đường trường tại châu Á, Nguyễn Thị Thật đang là 1 trong những tay đua sở hữu nước rút tốt nhất.

Tại giải vô địch đường trường nữ châu Á, Nguyễn Thị Thật đang giữ kỷ lục là cua-rơ đã 3 lần đạt HCV xuất phát đồng hàng (năm 2018, 2022, 2023). Trong 2 năm liên tiếp 2024 và 2025, Nguyễn Thị Thật có HCB nội dung khi tham dự giải vô địch châu Á. Năm nay, đội xe đạp đường trường Việt Nam không tham dự giải vô địch châu Á khi đã diễn ra ở Saudi Arabia.

Môn xe đạp đường trường tại ASIAD 20 sẽ tổ chức 4 nội dung chính thức gồm xuất phát đồng hàng nam, nữ và tính giờ cá nhân nam, nữ.

Dự kiến, ngoài Nguyễn Thị Thật, Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam sẽ xác định thêm 2 cua-rơ nữ khác để trao suất góp mặt ASIAD 20.

Vào lúc này, đội tuyển xe đạp đường trường nam Việt Nam cũng đang tập huấn chuyên môn và sơ bộ chọn 3 cua-rơ trao suất góp mặt ASIAD 20 gồm Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hướng.

MINH CHIẾN