Patrick Patterson cân bằng số lần thắng chặng với Marchuk Dzianis

Nối tiếp thành công trong ngày thi đấu hôm qua, ngoại binh của đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long Patrick Patterson tiếp tục đánh bại các đối thủ mạnh về nước rút để về nhất chặng 23 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 diễn ra hôm nay, qua đó cân bằng số lần thắng chặng (5 lần) ở mùa giải năm nay với Áo xanh Marchuk Dzianis.

Niềm vui chiến thắng của Patrick Patterson. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 23 từ phường Cái Khế (Cần Thơ) đến phường Mỹ Tho (Đồng Tháp) dài 114 km với những diễn biến hấp dẫn trên từng cây số. Những cuộc tấn công, rượt đuổi tốc độ cao được các đội tạo ra liên tục trong suốt chặng đua. Các đội Công An TPHCM, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Đồng Tháp thay phiên nhau tấn công để tìm kiếm cơ hội. Trong khi đó đội TPHCM Vinama, TPHCM New Group cùng ê kíp Đồng Nai nỗ lực kiểm soát thế trận nhằm bảo vệ các danh hiệu đang nắm giữ.

Các tay đua nỗ lực tấn công. Ảnh Hoàng Hùng

Các tay đua tranh chấp thứ hạng cá nhân lẫn đồng đội đeo bám “như hình với bóng”, vì thế rất nhiều cuộc tấn công đã bị tốp đông của Áo vàng Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) đuổi kịp.

Tay đua Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp 1) là người có được niềm vui với chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên ở chặng 23 khi tăng tốc mạnh mẽ vượt qua Phạm Quốc Thiện (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Cuộc tấn công mạnh mẽ của tay đua người Thụy Sĩ Janssen (Đồng Tháp 2) giúp hình thành tốp đầu với 9 tay đua hướng về điểm giải thưởng dọc đường thứ hai. Tay đua Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) giành chiến thắng ở điểm rút giải thưởng này.

Đoàn đua đi qua nhiều cầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh Hoàng Hùng

Cách đích 10 km, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Công an TPHCM) quyết định tấn công thoát khỏi tốp đầu, một mình hướng về đích ở phường Mỹ Tho. Nỗ lực của Nguyễn Tấn Hoài không thành công khi bị tốp đông phía sau bắt kịp khi còn cách đích 3 km. Đây cũng là thời điểm đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long ráp đội hình làm đầu máy kéo đưa chân nước rút Patrick Patterson về cạnh tranh chiến thắng chặng.

Các tay đua TPHCM luôn đi đầu bảo vệ Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Tại vạch đích ở Mỹ Tho, người hâm mộ được chứng kiến màn cạnh tranh nước rút mãn nhãn. Tay đua Anton Popov (Thanh Hóa) ra xe trước chiếm ưu thế, tưởng chừng sẽ có được chiến thắng nhưng Patrick Patterson từ phía sau lao lên như mũi tên và cú đẩy xe kịp lúc đã mang về chiến thắng cho tay đua đến từ New Zealand.

Màn so kè nước rút tại đích đến. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau chiến thắng, Patrick Patterson chia sẻ: “Tôi rất vui khi có được chiến thắng chặng lần thứ 2 liên tiếp và là lần thứ 5 bước lên bục vinh quang. Anton Popov là chân nước rút cừ khôi khi nằm trong tốp 3 cạnh tranh danh hiệu Áo xanh. Khi còn 200 m cuối, tôi nhìn thấy động thái tấn công của Popov với vị trí thuận lợi. Rất may mắn tôi cũng kịp tung ra nước rút kịp thời để vươn lên giành chiến thắng”.

Các tay đua cạnh tranh đều về ở tốp đầu tại chặng 23 nên các danh hiệu không thay đổi. Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng dành cho VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ danh hiệu Áo xanh - vua nước rút. TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Ngày mai (29.4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 chạy chặng 24 từ phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) đến phường Tây Ninh (Tây Ninh), cự ly thi đấu 146 km.

GIA MẪN