Luồng sinh khí mới từ ngoại binh

Ngoại binh không chỉ góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn, mà còn tạo nên môi trường cạnh tranh tích cực, buộc các tuyển thủ Việt Nam phải thay đổi tư duy, thái độ và cường độ tập luyện để khẳng định mình. Điều này đã được thể hiện rõ nét tại cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026 và vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia các câu lạc bộ 2026 đang diễn ra.

Giải bóng chuyền quốc gia các câu lạc bộ 2026 dù chưa khép lại vòng 1 nhưng đã ghi dấu ấn đậm nét các ngoại binh. Khoảng 20 VĐV nước ngoài đến từ nhiều nền bóng chuyền khác nhau như Thái Lan, Indonesia, CH Séc, Iran, Mông Cổ, Trung Quốc... đã mang đến diện mạo mới cho giải. Sự đa dạng về quốc tịch kéo theo sự đa dạng về phong cách thi đấu, sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật cho đến tư duy chiến thuật.

Ở nội dung nam, Ali Haghparast (Iran, Công an TPHCM) gây ấn tượng mạnh bằng khả năng ghi điểm ổn định, sức bật tốt và lối chơi quyết đoán. Trong khi đó, ở nội dung nữ, Ivana Vanjak (Đức, Hà Nội) cho thấy đẳng cấp của một tuyển thủ toàn diện, góp công lớn giúp đội bóng thủ đô giữ mạch toàn thắng. Hai gương mặt này không chỉ là trụ cột về chuyên môn, mà còn trở thành “chuẩn mực” để các VĐV trong nước quan sát, học hỏi.

Marchuk Dzianis thúc đẩy tinh thần cho các tuyển thủ Kenda Đồng Nai ẢNH: HOÀNG HÙNG

Nhiều ngoại binh khác cũng để lại dấu ấn bằng sự ổn định và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp như: Batsuuri Battur (Mông Cổ, nam Ninh Bình), Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan, Biên Phòng MB), Cai Xiaoqing (Trung Quốc, Thanh Hóa), Lianet García Anglada (Cuba, VTV Bình Điền Long An)…

Họ tạo được niềm tin cho đồng đội, giúp lối chơi của đội bóng trở nên mạch lạc và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, sự xuất hiện của các gương mặt nổi bật như Xue Zhihong hay Sun Jie (Trung Quốc) còn giúp giải bóng chuyền Việt Nam thu hút thêm sự quan tâm từ truyền thông quốc tế.

Ở môn xe đạp, Cúp Truyền hình TPHCM 2026 cũng chứng kiến làn sóng ngoại binh đông đảo: 13 cua-rơ đến từ nhiều châu lục góp mặt. Các đội không ngần ngại đầu tư khi chiêu mộ những tay đua đến từ các nền xe đạp hàng đầu thế giới như: Nga, Italy, Thụy Sỹ, Belarus, Colombia…

Đội Thanh Hóa lần đầu tiên trong lịch sử có ngoại binh với Anton Popov (Nga), trong khi Công an TPHCM đưa về Chalapud (Colombia), Nhựa Bình Minh sở hữu Ilia Shchegolkov (Nga)...

Chất lượng của ngoại binh nhanh chóng được thể hiện qua thành tích thi đấu. Sau 9 chặng, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) có 4 lần thắng chặng, giữ Áo vàng lẫn Áo xanh, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh trong các màn nước rút. Ngoài ra, những cái tên như Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Anton Popov (Thanh Hóa)... cũng lần lượt chiến thắng chặng, góp phần làm tăng tính cạnh tranh của giải.

Đánh giá từ bộ phận chuyên môn ở 2 giải trên, tất cả ngoại binh của các đội đều được ra sân và đa số giữ vai trò ghi điểm chủ lực. Điều này phản ánh rõ niềm tin của ban huấn luyện dành cho các tuyển thủ nước ngoài, đồng thời cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt mà tuyển thủ trong nước phải đối mặt. Nhưng nếu biết tận dụng cơ hội, các đội thể thao trong nước không chỉ mạnh hơn trước mắt, mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững cho tương lai.

NGUYỄN ANH