Popov Anton mang chiến thắng thứ 2 về cho Thanh Hóa

Đánh bại được các ngoại binh có nước rút chất lượng như Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long), tay đua Popov Anton đã về nhất chặng 17 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, mang về chiến thắng thứ hai cho Thanh Hóa.

Popov Anton giơ tay ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 17 diễn ra sáng nay chạy 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương (Lâm Đồng) với cự ly thi đấu 51 km. Thông thường những chặng như thế này, diễn biến đường đua tập trung vào cuộc chiến Áo xanh.

Các tay đua thi đấu quanh Hồ Xuân Hương (Đà Lạt). Ảnh Hoàng Hùng

Thế nhưng ngày hôm nay, cuộc chiến Áo xanh đã hạ nhiệt vì tay đua đang đứng thứ hai bảng điểm Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) bị loại khỏi cuộc đua các danh hiệu cá nhân do không hoàn thành chặng đua về Đà Lạt vào hôm qua. Chính vì thế, Marchuk Dzianis cầm chắc chiếc Áo xanh do có khoảng cách quá lớn (98 điểm) so với người đứng thứ hai Popov Anton (Thanh Hóa).

Các tay đua mạnh tham gia tấn công. Ảnh Hoàng Hùng

Tuy cục diện Áo xanh gần như an bài, nhưng diễn biến đường đua vẫn hấp dẫn. Bởi ngày hôm nay, không chỉ những tay đua “gà con” - có thành tích thấp - tranh thủ thế bảo vệ Áo vàng của TPHCM tấn công tìm kiếm giải thưởng dọc đường, mà còn có các tay đua mạnh tham gia. Những cái tên như Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Janssen (Đồng Tháp) và cả tay đua đang đứng thứ hai bảng tổng sắp Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) nhiều lần thoát đi.

Các cuộc tấn công tách tốp liên tục nổ ra tạo nên những cuộc rượt đuổi “nghẹt thở”. Nỗ lực của Nguyễn Tấn Hoài (Công An TPHCM giúp anh vượt qua các đối thủ, giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1) và Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) thắng ở Sprint 2.

Các tay đua TPHCM dàn quân bảo vệ Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Ở vòng đua cuối, đội Kenda Đồng Nai, Võ Đắc Đồng Nai chủ động kéo đoàn đông rượt đuổi tốp đầu nhằm đưa chân nước rút số 1 Marchuk Dzianis về cạnh tranh chiến thắng chặng. Tuy nhiên các đối thủ “công phá” mạnh mẽ khiến Marchuk Dzianis không có được vị trí rút thuận lợi.

Tận dụng cơ hội này, Anton Popov (Thanh Hóa) chớp thời cơ tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh, vươn lên giành chiến thắng chặng trong khi Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về hạng nhì, Pawel Szostka (Quân khu 7) hạng ba. Đây là chiến thắng chặng lần thứ 2 của Anton Popov ở cuộc đua năm nay.

Yarash Uladzislau tiếp tục mặc Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Đoàn đua về đích chung tốp đông nên các danh hiệu sau 17 chặng không thay đổi. Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng. Mugisha Moise (TPHCM Vinama) giữ Áo chấm đỏ. TPHCM Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội, Công An TPHCM hạng nhì và Võ Đắc Đồng Nai hạng ba.

BTC và nhà tài trợ thực hiện chương trình thiện nguyện. Ảnh: Hoàng Hùng

Tại Lâm Đồng, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng các đối tác, khách hàng đã trao tặng 20 triệu đồng là học bổng gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Cửu Long, phường Hồ Xuân Hương. Bà Đoàn Thanh Dung - Đại diện Công ty TNHH Tuấn Hoàng Ngọc Sơn - Nhà phân phối của Tôn Đông Á đã đại diện trao tài trợ học bổng cho các em học sinh.

Ngày mai (22/4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ chạy chặng 18 từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đến phường Vũng Tàu (TPHCM), cự ly thi đấu 166 km.

