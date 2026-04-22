Trịnh Đức Tâm độc diễn thắng chặng 18

Loại bỏ 2 ngoại binh đi cùng tốp đầu, tay đua Trịnh Đức Tâm “một mình, một ngựa” tăng tốc trong 2 km cuối, về nhất chặng 18 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 diễn ra sáng nay 22-4, mang về chiến thắng thứ ba cho đội Tập đoàn Lộc Trời.

Trịnh Đức Tâm dang tay ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 18 từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đến phường Vũng Tàu (TPHCM) dài166 km diễn ra khá hấp dẫn với tốc độ trung bình khá cao. Với cục diện hiện tại, các danh hiệu cá nhân Áo vàng, Áo cam, Áo trắng. Áo xanh, Áo đỏ gần như ngã ngũ. Bởi khoảng cách người đứng đầu với thứ hai khá an toàn - ngoại trừ sự cố.

Ở giải đồng đội, TPHCM Vinama có khoảng cách 3 phút 58 giây so với đội bám đuổi Công An TPHCM - một khoảng cách tương đối lớn – nhưng vẫn còn hấp dẫn. Bởi các tay đua Công An TPHCM thể hiện rõ trong ngày hôm nay, họ không buông xuôi.

Nguyễn Hoàng Sang là tay đua CA TPHCM tấn công năng nổ nhất . Ảnh Hoàng Hùng

Ngay sau khi xuất phát, những cái tên Nguyễn Hoàng Sang, Quàng Văn Cường, Nguyễn Văn Dương, Lê Ngọc Sơn luôn là tâm điểm ở các đợt tấn công. Họ hy vọng, TPHCM Vinama đang bị áp lực bảo vệ Áo vàng nhiều khi mắc sai sót thì Công An TPHCM sẽ tận dụng.

Thế nhưng, các đợt tấn công của Công An TPHCM đều bị bẽ gãy do các đội Võ Đắc Đồng Nai, Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời nhảy vào tham chiến. Thế trận “xiềng xích” lẫn nhau, khiến các tay đua Công An TPHCM không thể thoát đi được, buộc các tay đua chuyển hướng tìm kiếm giải thưởng dọc đường.

Các tay đua tranh thủ tìm kiếm giải thưởng dọc đường. Ảnh Hoàng Hùng

Được xem là “chú ngựa ô” phá bĩnh, Christoph Janssen (Đồng Tháp) tiếp tục khuấy đảo đường chạy. Đầu tiên, Christoph Janssen nhấn bàn đạp thoát đi cùng Teklehaymanot (620 Châu Thới Vĩnh Long). Ngoại binh Đồng Tháp chơi cống hiến làm tốc độ cao để cho Teklehaymanot về nhất và mình về hạng hai.

Christoph Janssen (đi sau) luôn là người chơi cống hiến. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau khi Trịnh Đức Tâm về nhất Sprint 2, Christoph Janssen lại vùng vẫy, tăng tốc như một tia chớp kéo theo Trịnh Đức Tâm và Teklehaymanot tấn công trong 10 km cuối. Ngoại binh của Đồng Tháp không ngần ngại là người làm việc chính cho hai người đi cùng.

Ở phía sau, Đồng Nai bắt đầu thay TPHCM lên làm máy kéo đuổi bắt với mục đích đưa Áo xanh Marchuk Dzianis về rút. Nhưng với sức kéo quá mạnh của Christoph Janssen, các tay đua Đồng Nai bị hụt tầm.

Do làm việc nhiều, Christoph Janssen bị chùn chân trong 2 km cuối. Tận dụng cơ hội này, Trịnh Đức Tâm khôn khéo thoát khỏi 2 ngoại binh, một mình lao về đích giành chiến thắng chặng. 9 giây sau đó, Teklehaymanot về hạng nhì và Christoph Janssen về hạng ba trong sự tán thưởng của khán giả cho lối chơi cống hiến.

Trịnh Đức Tâm trên bục nhận thưởng. Ảnh: Hoàng Hùng

Kết quả này vẫn không ảnh hưởng gì đến các danh hiệu tổng sắp sau chặng 18. Tay đua Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) vẫn giữ Áo vàng; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam; Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh; Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng; Mugisha Moise (TPHCM Vinama) giữ Áo chấm đỏ. Giải đồng đội, TPHCM Vinama vẫn xếp trên Công An TPHCM, Võ Đắc Đồng Nai.

Ngày mai (23/4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ nghỉ tự do tại phường Vũng Tàu trước khi tranh tài chặng 19 chạy cá nhân tính giờ vào ngày 24-4.

GIA MẪN