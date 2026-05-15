VĐV Việt Nam sớm giành 4 HCV ngày khai mạc giải triathlon Cúp châu Á 2026 tại Ninh Bình

Các gương mặt hàng đầu của 3 môn thể thao phối hợp (triathlon) Việt Nam đã chính thức vào tranh tài Cúp châu Á 2026 được tổ chức tại Ninh Bình.

Hoàng Văn Hải có HCV nội dung aquathlon cá nhân nam tại giải. Ảnh: VTF

Ngày 15-5, giải đấu đã khai mạc trên đường đua được tổ chức tại Tam Chúc (Ninh Bình). Tại nội dung cá nhân nam duathlon (chạy bộ, đạp xe, chạy bộ), tuyển thủ Phạm Tiến Sản của Việt Nam đã giữ vững phong độ để về đích đầu tiên và giành HCV với thành tích 57’58.

Trong cuộc thi đấu, VĐV Lee Cooper (Australia) bám đuổi ngay phía sau Tiến Sản nhưng không vượt lên có vị trí số 1. Lee Cooper giành HCB bằng thành tích 58’03. Giành HCĐ tại nội dung là VĐV Nguyễn Anh Trí của Việt Nam với kết quả 58’07.

Ở cuộc tranh tài duathlon cá nhân nữ, về nhất là VĐV Nguyễn Thị Thúy Vân với thành tích 1 giờ 04 phút 39 giây. Về thứ nhì giành HCB là Lê Thị Yến Như của Việt Nam (1 giờ 05 phút 36 giây) còn HCĐ là VĐV Ng Xuan Jie (Singapore) với kết quả 1 giờ 06 phút 12 giây.

Cùng ngày tranh tài, cuộc đấu aquathlon (bơi, chạy) cá nhân nam, nữ của Cúp châu Á 2026 thu hút sự cổ vũ từ người hâm mộ. Nội dung aquathlon cá nhân nam chứng kiến 2 VĐV Việt Nam là Hoàng Văn Hải và Vũ Đình Duân chiếm ưu thế. Văn Hải về đích đầu tiên để có HCV với kết quả 15’36” trong khi Đình Duân nhận HCB với thời gian thi đấu là 16’01. Hạng ba của nội dung là Lim Cheng Yu (Singapore) với kết quả 16’15”.

Tại cuộc đua aquathlon cá nhân nữ, các VĐV chủ nhà Việt Nam gặp cạnh tranh quyết liệt từ VĐV quốc tế. Dẫu vậy, Lê Thị Như Quỳnh đã xuất sắc về đích đầu tiên để giành HCV bằng thời gian 18’20”. Hạng nhì là VĐV Jopson Mikele Katerina (Philippines) và hạng ba là VĐV Milicic Zeljka (Croatia, 18’36”).

VĐV Như Quỳnh có HCV nội dung aquathlon cá nhân nữ. Ảnh: VTF

Năm nay, ngoài chương trình Cúp châu Á 2026, Ban tổ chức còn tiến hành thi đấu giải vô địch câu lạc bộ triathlon quốc gia 2026 cho các VĐV Việt Nam. Giải vô địch các câu lạc bộ triathlon quốc gia 2026 sẽ diễn ra hệ vô địch (VĐV từ 18 tuổi trở lên) gồm 9 nội dung: triathlon sprint cá nhân nam, nữ; duathlon sprint cá nhân nam, nữ; aquathlon sprint cá nhân nam, nữ; triathlon tiếp sức hỗn hợp; duathlon tiếp sức hỗn hợp; aquathlon tiếp sức hỗn hợp. Thi đấu nhóm tuổi trẻ (VĐV dưới 18 tuổi) có 4 nội dung: duathlon sprint cá nhân nam, nữ; aquathlon sprint cá nhân nam, nữ.

Giải triathlon Cúp châu Á 2026 tổ chức 6 nội dung với VĐV quốc tế và trong nước và trẻ gồm duathlon sprint nam, nữ, aquathlon nam, nữ, triathlon sprint nam, nữ. Nội dung aquathlon sprint nam, nữ; triathlon cự ly olympic distance nam, nữ sẽ dành cho VĐV phong trào.

MINH CHIẾN