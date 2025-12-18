Phạm Tiến Sản: Người làm nên lịch sử cho triathlon Việt Nam

Phạm Tiến Sản được Ban huấn luyện đội tuyển triathlon Việt Nam chúc mừng khi hoàn thành chiến thắng giành HCV. Ảnh: MINH MINH

“Tôi đã làm tốt nhất yêu cầu khi thực hiện chiến thuật phối hợp. Tôi đã giữ được đúng lời hứa cho chính mình là phải thành công tại SEA Games 33-2025 này”, Phạm Tiến Sản hồ hởi chia sẻ sau khi đạt được tấm HCV tiếp sức đồng đội nam của nội dung duathlon trong thi đấu 3 môn thể thao phối hợp (triathlon).

Nhìn về thành tích chuyên môn, Phạm Tiến Sản đã trở thành người làm nên lịch sử cho triathlon Việt Nam bằng việc giành HCV liên tiếp tại SEA Games 31, 32 và 33. “Tôi chỉ tâm niệm với các đồng đội là lần này thi đấu phối hợp sẽ rất cần sự ăn ý. Ngoài ra, ban huấn luyện cũng có sự chuẩn bị chuyên môn và chiến thuật tốt nhất. Chúng tôi đã làm tốt yêu cầu đề ra”, Phạm Tiến Sản nói thêm.

Tấm huy chương đầu tiên trong thi đấu Đại hội thể thao Đông Nam Á của Phạm Tiến Sản là HCB nội dung 3.000m chướng ngại vật nam tại SEA Games năm 2013 ở Myanmar. Thời điểm đó, tuyển thủ này là 1 trong những gương mặt rất được điền kinh Việt Nam chờ đợi giành những thành tích cao nhất ở nội dung này bởi Tiến Sản có sở trường là các nội dung sức bền dài hơi. Tuy nhiên, số phận không chiều lòng Phạm Tiến Sản bởi tuyển thủ chỉ giành được HCB trong 3 kỳ liên tiếp SEA Games năm 2013, 2015, 2017 ở thi đấu 3.000m chướng ngại vật.

Khi thể thao Việt Nam bắt đầu phát triển triathlon, đặc biệt môn thi đấu có thêm nội dung dành cho duathlon (chạy bộ, đạp xe, chạy bộ), Tiến Sản thấy mình phù hợp và chuyển dần để thích nghi với môn thể thao này. Với nền tảng thể lực tốt ở chạy bền sẵn có từ thời là VĐV điền kinh chuyên nghiệp, nam tuyển thủ không gặp khó khi thi đấu phần chạy bộ trong duathlon. Nhưng để hoàn thiện kỹ năng thi đấu xe đạp, Tiến Sản đã phải học tập và tích lũy rất nhiều.

Trái ngọt đến với Phạm Tiến Sản là HCV đầu tiên của bản thân tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam. Khi đó, tuyển thủ này vô địch duathlon cá nhân nam. Thành tích tiếp tục được bảo vệ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Bây giờ, Phạm Tiến Sản lần thứ 3 lên ngôi vô địch duathlon với tấm HCV tiếp sức đồng đội nam tại SEA Games 33-2025.

Người làm chuyên môn triathlon Việt Nam và Ban huấn luyện đội tuyển triathlon Việt Nam đánh giá cao về ý thức chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu của Phạm Tiến Sản. Chính thế, tuyển thủ này vẫn là một trong những gương mặt có sức bền tốt nhất để chinh phục quãng đường thi đấu của nội dung duathlon. “Tôi luôn tự đặt ra giới hạn để mình phải thực hiện, đó là những quãng đường tập chạy bộ, đạp xe hàng chục cây số mỗi ngày. Khi bạn duy trì được thể lực, bạn sẽ làm tốt nhất yêu cầu chuyên môn”, Phạm Tiến Sản từng trao đổi.

Tiến Sản đã có 3 lần liên tiếp giành HCV tại SEA Games. Ảnh: T.SẢN

Nhìn Phạm Tiến Sản và các đồng đội thi đấu tại SEA Games 33-2025, lãnh đội triathlon Việt Nam – bà Nguyễn Thu Phương chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng kết quả HCV lần này của đội duathlon. Sự chuẩn bị thời gian qua của toàn đội đã mang kết thành tích tốt”.

Điền kinh là môn mang lại niềm đam mê thể thao cho Phạm Tiến Sản cũng như có những kết quả quốc tế nhất định. Tuy nhiên, 3 môn thể thao phối hợp mang đến những tấm HCV lịch sử giúp Phạm Tiến Sản sẽ được nhắc mãi trong quá trình phát triển môn và đạt kết quả SEA Games của thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN