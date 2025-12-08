Phụ công Lê Thanh Thúy: Đây sẽ là kỳ SEA Games ý nghĩa của tôi!

Lê Thanh Thúy được lựa chọn là VĐV cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lê Thanh Thúy đã bày tỏ: “Được giao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam, tôi thật sự xúc động. Đây là vinh dự cho cá nhân tôi cũng như bóng chuyền Việt Nam. Chắc chắn, người thân của tôi sẽ xem Lễ khai mạc qua truyền hình để thấy tôi cầm cờ tại buổi lễ của SEA Games 33-2025. Đây sẽ là kỳ SEA Games ý nghĩa cho tôi”.

Lê Thanh Thúy đã có năm thi đấu thành công, tính tới lúc này. Cô là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự các giải quốc tế đầu năm. Từ phong độ ổn định của tay đập này, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tập trung Lê Thanh Thúy vào đội hình chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Còn nhớ sau trận chung kết giải vô địch quốc gia 2025 ở Ninh Bình, Lê Thanh Thúy đã bày tỏ rằng bản thân vẫn chờ đợi có cơ hội được tham dự SEA Games 33-2025 bởi đây là đấu trường cô rất muốn khẳng định chuyên môn và mang vinh quang về cho tổ quốc.

Trong những ngày tập huấn chuẩn bị SEA Games 33-2025 vừa qua ở Quảng Ninh và Vĩnh Long, Ban huấn luyện xem xét kỹ lưỡng phong độ của từng tuyển thủ. Bởi lẽ, đội bóng chỉ được chọn 14 người chính thức nên những cầu thủ nào đảm bảo được chuyên môn mới có tấm vé sang Thái Lan.

Lần gần nhất Lê Thanh Thúy góp mặt tại Đại hội thể thao Đông Nam Á là SEA Games 29-2017 tại Malaysia. Lúc đó, cô và đồng đội giành HCĐ. Bây giờ, Thanh Thúy không chỉ là đàn chị trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mà còn là cầu thủ nhiều kinh nghiệm để có thể chia sẻ cùng các đàn em. Vì thế, cô rất tập trung chuẩn bị chuyên môn và tin tưởng sẽ có cơ hội ra sân thi đấu chính thức ở Thái Lan.

Lê Thanh Thúy đã trở thành cầu thủ bóng chuyền nữ đầu tiên của Việt Nam được trao cơ hội cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại một kỳ SEA Games. Vì thế, tuyển thủ sẽ được người hâm mộ bóng chuyền cả nước dõi theo tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN