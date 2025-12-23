Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ diễn ra vào tháng 5 ở Điện Biên

Các cầu thủ bóng chuyền hạng A trong nước sẽ bắt đầu thi đấu chuyên môn tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Điện Biên vào tháng 5 năm sau.

Năm 2025, đội nữ Hà Nội đã chiến thắng tại giải hạng A qua đó thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VFV

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 dự kiến sẽ khởi tranh giai đoạn vòng bảng tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Điện Biên vào tháng 5 năm sau. Lúc này, điều lệ tổ chức giải đấu đã được xây dựng hoàn thiện để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thông qua và ban hành tới các đội bóng tham dự.

Sau vòng bảng, vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2026 sẽ tổ chức tại Thái Nguyên vào tháng 12. Theo quy định, giải hạng A toàn quốc 2026 vẫn chỉ có 1 suất nam và 1 suất nữ được thăng hạng lên chơi tại giải vô địch quốc gia 2027. Các suất trên dành cho đội nam, nữ vô địch của giải đấu.

Năm nay, giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 vẫn cho phép các đội bóng được thuê ngoại binh với số lượng tối đa là 2 cầu thủ nhưng chỉ 1 cầu thủ được ra sân trong mọi thời điểm.

Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 đã tổ chức tại Hà Tĩnh và chứng kiến nhiều đội bóng thuê ngoại binh, làm nên những trận đấu hấp dẫn. Khép lại giải đấu, đội nam TPHCM và nữ Hà Nội đã vô địch và nhận suất góp mặt giải vô địch quốc gia 2026.

Năm 2026, một số địa phương sẽ tham dự môn bóng chuyền tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 do vậy Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tính toán thời điểm tổ chức vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2026 để phù hợp sự chuẩn bị chuyên môn cho các đội bóng.

MINH CHIẾN