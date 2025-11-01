Lịch thi đấu trận chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc ngày 1-11

Hôm nay 1-11 sẽ là ngày thi đấu cuối cùng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 tại Hà Tĩnh với 2 trận chung kết quyết định.

Các ngoại binh sẽ là người quyết định chiến thắng cho từng đội bóng trong trận chung kết quyết định ngày 1-11. Ảnh: BCHN

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 sẽ chứng kiến 2 trận đấu quan trọng nhất của nội dung nam và nội dung nữ để biết được ai là nhà vô địch năm nay.

Trận chung kết nữ sẽ là cuộc so tài giữa đội Quảng Ninh và đội Hà Nội. Hai đội bóng đều được đánh giá là ứng cử viên vô địch trước khi vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 khởi tranh. Từng đội đã có sự chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng. Đội Quảng Ninh sở hữu 2 cầu thủ quan trọng hàng đầu là chủ công tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh và ngoại binh Julia Sangiacomo. Đây là các tay đập làm nên sức mạnh đáng gờm của đội bóng này trong các trận đã tranh tài.

Đội nữ Hà Nội cũng sở hữu các tuyển thủ quốc gia như Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh cùng 2 ngoại binh Adora Anae và Kaewkalaya Kamulthala. Đội bóng này còn có chuyên gia Kittipong tham gia ban huấn luyện. Vì vậy, sức mạnh của đội nữ Hà Nội gia tăng đáng kể tại các trận đấu vừa qua.

Đội bóng nào giành ngôi vô địch cũng xứng đáng. Tuy nhiên, cuộc tranh tài sẽ chỉ có 1 bên chiến thắng vì vậy khán giả sẽ chờ đợi những màn đôi công hấp dẫn nhất của các cầu thủ.

Nội dung nam sẽ diễn ra trận chung kết giữa đội chủ nhà Hà Tĩnh và TPHCM. HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) và Trần Đăng Thành (Hà Tĩnh) rất mong muốn tấm vé thăng hạng giải vô địch quốc gia 2026 nên chắc chắn chuẩn bị chuyên môn tốt nhất để cầu thủ thi đấu hết khả năng tại trận quyết định này.

Ngoài 2 trận chung kết, giải đấu còn diễn ra 2 trận tranh hạng 3 nội dung nam và nội dung nữ cùng ngày 1-11 trước khi bế mạc.

Lịch thi đấu ngày 1-11:

14 giờ 00: VLXD Bình Dương – Vĩnh Long (hạng 3, nam)

16 giờ 00: Hà Nội – Quảng Ninh (chung kết, nữ)

18 giờ 00: Thái Nguyên – Bắc Ninh (hạng 3, nữ)

20 giờ 00: Hà Tĩnh – TPHCM (chung kết, nam)

MINH CHIẾN