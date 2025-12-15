Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games ngày 15-12

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu chung kết trong ngày 15-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau tại trận chung kết vào ngày 15-12. Đây cũng là ngày cuối cùng của môn bóng chuyền trong nhà SEA Games 33-2025. Trong tất cả trận đấu tại vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội Thái Lan đều toàn thắng.

Hai đội lần lượt vượt qua các đội bóng Indonesia và Philippines tại trận bán kết để góp mặt chung kết lần này. Sức ép với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là rất lớn bởi khán giả Thái Lan rất tập trung cổ vũ cho cầu thủ nữ chủ nhà. Theo chia sẻ, 2 đội không có gương mặt quan trọng nào bị chấn thương trước trận chung kết. Do vậy, đây sẽ là trận đấu hấp dẫn tại SEA Games 33-2025. Theo lịch thi đấu, trận chung kết nội dung nữ diễn ra lúc 17 giờ trong ngày. Tại 3 kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều thua Thái Lan tại trận chung kết.

Trước đó, đội Philippines và Indonesia sẽ gặp nhau để tranh vị trí hạng ba trong môn bóng chuyền nữ trong nhà.

Ở ngày thi đấu 15-12, các đội bóng nam tiếp tục thi đấu vòng loại của mình. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không tranh tài trong ngày. Theo lịch, đội Myanmar sẽ gặp đội Indonesia còn đội Thái Lan sẽ gặp đội Lào. Các trận đấu sẽ quyết định thứ hạng của từng đội bóng trong bảng đấu.

Lịch thi đấu ngày 15-12:

10 giờ 00: Myanmar – Indonesia (nam)

12 giờ 30: Lào – Thái Lan (nam)

15 giờ 00: Philippines – Indonesia (nữ, tranh hạng 3)

17 giờ 00: Việt Nam – Thái Lan (nữ, tranh vô địch)

MINH CHIẾN