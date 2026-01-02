Libero Nguyễn Khánh Đang chính thức gia nhập đội nữ Hà Nội

Libero Khánh Đang đã gia nhập đội nữ Hà Nội sau SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ VTV Bình Điền Long An, Nguyễn Khánh Đang đã ký hợp đồng thi đấu cho đội bóng mới thăng hạng Hà Nội để tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Theo tìm hiểu của SGGP, hợp đồng của Khánh Đang với đội bóng thủ đô có thời hạn 3 năm và bắt đầu từ tháng 1-2026. Tuy nhiên, phí lót tay và mức lương của Khánh Đang không được tiết lộ.

Khánh Đang là cầu thủ trưởng thành từ đào tạo huấn luyện của bóng chuyền nữ trẻ Tây Ninh. Cô là thành viên đội hình chính của VTV Bình Điền Long An trong những mùa giải trước đây. Trong đó, Khánh Đang đóng góp chuyên môn đáng kể để cùng đồng đội giành ngôi vô địch quốc gia 2024, 2025.

Tuyển thủ này đã là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 32-2023 và SEA Games 33-2025 vừa qua. Năm nay, Khánh Đang bước vào tuổi 26. Trước đó, sau khi thời hạn hợp đồng với đội VTV Bình Điền Long An chuẩn bị khép lại đại diện đội bóng và cầu thủ đã làm việc để đi tới những thống nhất cuối cùng. Tuy nhiên, việc triển hạn hợp đồng đã không diễn ra.

Chia sẻ trên trang cá nhân ở mạng xã hội facebook, Nguyễn Khánh Đang đã bày tỏ vào ngày kết thúc hợp đồng với VTV Bình Điền Long An (31-12-2025): “Hôm nay, mình chính thức nói lời chia tay với câu lạc bộ. Xin gởi lời cảm ơn chân thành đến câu lạc bộ và ban lãnh đạo đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện để mình được cống hiến và trưởng thành trong suốt thời gian qua. Mình thật sự biết ơn các thầy, cô, ban huấn luyện và tất cả cầu thủ trong đội – những người đã luôn ủng hộ giúp đỡ và đồng hành cùng mình trên chặng đường vừa qua. Chúc toàn đội thành công và đạt được nhiều thành tích trong tương lai!”.

Dự kiến, Khánh Đang sẽ có mặt hội quân tập luyện cùng đội bóng mới trong tháng 1 này tại Hà Nội.

Cùng theo thông tin của SGGP, 2 tuyển thủ quốc gia Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh cũng đã có hợp đồng với đội nữ Hà Nội. Giá trị hợp đồng được tiết lộ kéo dài trong 3 năm.

