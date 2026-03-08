Đội bóng chuyền TPHCM vào chung kết giải đấu “Đắk Lắk vào mùa” 2026

Với sự tập trung chuẩn bị chuyên môn, cầu thủ bóng chuyền nữ TPHCM đã giành quyền vào chung kết giải đấu “Đắk Lắk vào mùa” 2026 đang diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Đội bóng chuyền nữ TPHCM đang tranh tài tại Đắk Lắk. Ảnh: VTVBĐLA

Trận chung kết của giải sẽ là cuộc đối đầu giữa đội trẻ VTV Bình Điền Long An và TPHCM, Trong khi đó, trận tranh hạng 3 là cuộc so tài giữa chủ nhà Đắk Lắk với Vĩnh Long. Các trận đấu diễn ra vào chiều tối ngày 8-3.

Thầy trò HLV Trần Hiền (TPHCM) đã xác định giải bóng chuyền “Đắk Lắk vào mùa” – Cúp Phân bóng Đầu Trâu 2026 là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng để chuẩn bị lực lượng trước khi tham dự vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026. Vì vậy, các cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng đều góp mặt. Trong đó, các gương mặt được chú ý như Hoài Mi, Khánh Vy và Kim Thanh đều có mặt thi đấu tại Đắk Lắk. Phụ công tuyển thủ quốc gia Đặng Thị Kim Thanh đã tham dự đầy đủ các trận đấu của đội nữ TPHCM tại giải đấu để đảm bảo yêu cầu chuyên môn đề ra. Sau giải này, tay đập mới trở lại hội quân cùng đội VTV Bình Điền Long An để chuẩn bị góp mặt Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 và vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4.

Trước khi tham dự giải đấu tại Đắk Lắk, HLV Trần Hiền cho biết toàn đội giữ vững mục tiêu là hoàn thiện chiến thuật để kiểm tra phong độ của các cầu thủ. Trong mỗi trận đấu, Ban huấn luyện đội nữ TPHCM đều đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

Sau giải đấu tại Đắk Lắk, đội bóng chuyền nữ TPHCM sẽ hướng tới cuộc so tài vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 tổ chức ở Điện Biên từ ngày 16-5 tới 30-5. Phụ công Đặng Thị Kim Thanh sẽ kết thúc vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và trở lại đội TPHCM tham dự giải đấu hạng A vào thời điểm trên.

MINH CHIẾN