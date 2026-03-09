Đặng Thị Kim Thanh cùng đội bóng chuyền nữ TPHCM giành ngôi vô địch đầu tay

Các tay đập nữ của TPHCM đã có chiến thắng quan trọng để khởi đầu chuyên môn năm 2026 trước khi tham dự giải hạng A toàn quốc vào tháng 5.

Cầu thủ đội nữ TPHCM đã có chiến thắng vô địch tại Đắk Lắk. Ảnh: VTVBĐLA

Trận chung kết giải bóng chuyền “Đắk Lắk vào mùa” 2026 – Cúp phân bón Đầu Trâu diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk đã chứng kiến cuộc so tài giữa đội nữ TPHCM và trẻ VTV Bình Điền Long An. Hai bên đã quyết tâm thi đấu ngay từ khai cuộc nhằm mang lại những màn so tài hấp dẫn nhất.

Với HLV Trần Hiền (TPHCM), trận chung kết là một cuộc kiểm tra quan trọng về tâm lý lẫn chuyên môn cho các học trò của mình. Với đội hình có sự vượt trội, cùng sự kết hợp tốt ở hàng trước và hàng sau, các tay đập TPHCM đã giành chiến thắng 3-0 dễ dàng với các tỷ số ván lần lượt là 25/11, 25/19 và 25/13.

Thắng lợi giúp đội nữ TPHCM có ngôi vô địch đầu tiên trong năm 2026. Họ sẽ chuẩn bị chuyên môn để tiếp tục bước vào vòng bảng giải hạng A toàn quốc 2026 tổ chức vào tháng 5 ở Điện Biên.

Trong đội hình của nữ TPHCM, phụ công tuyển thủ quốc gia Đặng Thị Kim Thanh đã tham dự đủ các trận đấu tại giải “Đắk Lắk vào mùa 2026” – Cúp phân bón Đầu Trâu. Tay đập sẽ trở lại hội quân cùng đội VTV Bình Điền Long An để chuẩn bị tham dự cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 và vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tới đây.

Các cầu thủ trẻ của đội VTV Bình Điền Long An tại giải. Ảnh: VTVBĐLA

Với HLV Nguyễn Quốc Vũ (trẻ VTV Bình Điền Long An), các trận đấu tại Đắk Lắk giúp ông kiểm tra kỹ hơn chuyên môn của học trò để đội chuẩn bị tham dự các giải trẻ quốc gia thời gian tới.

MINH CHIẾN