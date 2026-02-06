Lãnh đạo UBND TPHCM thăm đội tuyển bóng chuyền nữ TPHCM nhân dịp năm mới

Trong không khí hân hoan của những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, chuyến thăm của đoàn lãnh đạo UBND TPHCM do Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy làm trưởng đoàn (ngày 6-2) đến đội tuyển bóng chuyền nữ TPHCM đã mang đến một nguồn động viên lớn lao cho tập thể các vận động viên.

Đoàn lãnh đạo UBND TPHCM đến thăm đội tuyển bóng chuyền nữ TPHCM. Ảnh: QUỲNH MAI

Buổi gặp gỡ tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất diễn ra không khí ấm cúng, với sự tham dự của đại diện UBND TPHCM, Sở VH-TT TPHCM, UBND phường Tân Sơn Nhất, Liên đoàn Bóng chuyền thành phố và các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đã lắng nghe những chia sẻ từ ban huấn luyện và các vận động viên (VĐV) của đội tuyển bóng chuyền nữ TPHCM về quá trình tập luyện, thi đấu cũng như những khó khăn mà đội đang đối mặt. Những thành tích đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho tinh thần kiên định, đoàn kết và quyết tâm cao độ của tập thể đội tuyển.

Bà Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ sự trân trọng đối với những hy sinh thầm lặng của các VĐV, những người đã dành trọn tuổi trẻ, mồ hôi và cả những giọt nước mắt để mang về vinh quang cho thể thao thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy hỏi thăm, động viên đội tuyển bóng chuyền nữ TPHCM. Ảnh: Quỳnh Mai

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng gửi lời chúc mùa xuân an vui, hạnh phúc và kỳ vọng đội tuyển sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới trong năm 2026. Bà tin tưởng rằng với ý chí mạnh mẽ và tinh thần bền bỉ, đội bóng chuyền nữ sẽ còn tiến xa hơn nữa trên đấu trường quốc gia.

Các lãnh đạo tham quan nơi sinh hoạt của đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Mai

Trong dịp này, đoàn lãnh đạo đã đến khảo sát nơi sinh hoạt của đội tuyển. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, đặc biệt liên quan đến nước sinh hoạt, chống thấm và đường điện, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ phối hợp cùng Sở VH-TT và Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM để sớm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV yên tâm rèn luyện và thi đấu.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt (Ảnh: Quỳnh Mai)

DŨNG PHƯƠNG