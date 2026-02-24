Chặng đấu SEA V.League 2026 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra ở phía Bắc

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có cơ hội thi đấu một chặng giải SEA V.League 2026 trên sân nhà. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã trao đổi cùng SGGP ngày 24-2 cho biết: “Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ có quyết định về địa điểm tổ chức một chặng đấu giải SEA V.League 2026 vào tuần tới. Năm nay, chúng ta vẫn tổ chức nội dung thi đấu dành cho nữ. Chúng tôi vẫn tiến tới chọn địa điểm tổ chức ở khu vực phía Bắc”. Qua tìm hiểu, hiện đang có 3 nhà thi đấu được xem xét để chọn là điểm tổ chức giải đấu trên.

Theo kế hoạch, dự kiến giải SEA V.League 2026 nội dung nữ sẽ diễn ra 2 chặng trong tháng 8. Việt Nam sẽ là địa điểm tổ chức chặng đầu tiên còn chặng thứ 2 diễn ra tại Thái Lan.

Năm ngoái, chúng ta đã tổ chức chặng 2 giải SEA V.League 2025 ở nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Kết thúc chặng đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi vô địch.

Giải bóng chuyền SEA V.League dành cho các đội bóng chuyền của Đông Nam Á. Các đội nam, nữ tham dự giải sẽ thi đấu theo hình thức vòng tròn 1 lượt, chọn đội có kết quả tốt nhất để trao cúp vô địch. Nội dung nam và nữ của giải SEA V.League đều thi đấu 2 chặng.

Trong các lần giải đấu này đã tổ chức, Việt Nam đều là chủ nhà một chặng đấu nội dung nữ. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từng lựa chọn nhà thi đấu tại Phú Thọ và Ninh Bình là nơi đăng cai tranh tài. Trong tất cả những lần đội tuyển bóng chuyền nữ tham dự SEA V.League trên sân nhà, các khán đài đều kín khán giả cổ vũ.

MINH CHIẾN