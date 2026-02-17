Bóng chuyền

Ngắm các gương mặt khả ái bóng chuyền nữ khoe vẻ đẹp giữa sắc xuân

Ngay ngày đầu năm mới Bính Thìn 2026, không ít cầu thủ khả ái của làng bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất hiện trong những bộ ảnh đón xuân thướt tha.

Hoàng Thị Kiều Trinh thướt tha trong tà áo dài dạo phố. Ảnh: KIỀU TRINH
Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh đã có bộ ảnh áo dài khoe sắc ngay trong năm mới 2026. Tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và bóng chuyền áo lính Binh chủng Thông tin sở hữu gương mặt khả ái cùng vóc dáng đẹp vì thế vẫn luôn được mọi người dành những lời ngợi khen mỗi khi thực hiện chụp ảnh nghệ thuật.

Trong tà áo dài thướt tha, Kiều Trinh thả dáng trên đường phố, hòa mình vào không khí tươi vui của năm mới 2026. Tuyển thủ sẽ đón Tết tại quê nhà Quảng Bình trước khi trở lại tập luyện để bước vào nhiệm vụ thi đấu năm 2026 sau kỳ nghỉ.

Cũng duyên dáng không kém là tuyển thủ Đoàn Thị Lâm Oanh. Cô đã xuất hiện trong hình ảnh mới đầy bất ngờ cùng chiếc áo dài cách điệu duyên dáng. Cầu thủ chuyền 2 hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trong những hình ảnh mới chào năm 2026 của mình.

Libero Lưu Ly Ly đã gởi tới người hâm mộ bộ ảnh áo dài chào năm mới 2026 ngay trong thời khắc giao thờ chuyển giao. “Chúc nhau một năm mới mọi điều bình an/ Hạnh phúc gia đình sung túc nhà nhà đoàn viên”, tuyển thủ quốc gia này đã gởi lời chúc tới bạn bè, người hâm mộ và những người yêu mến trên trang facebook cá nhân của mình.

Với gương mặt trẻ Lại Khánh Huyền, cô cũng hóa thân khoe sắc xinh đẹp trong bộ áo dài tơ lụa cách điệu duyên dáng. Những nét hình đặc tả chân dung sắc nét, nữ tuyển thủ trẻ quốc gia này nhận được nhiều lời khen, chúc từ bạn bè và người hâm mộ trong khuôn hình mới đón xuân 2026.

MINH CHIẾN (Ảnh: FBNV)

