Cựu tuyển thủ quốc gia Từ Thanh Thuận gia nhập đội bóng chuyền nam TPHCM

Từ Thanh Thuận là cầu thủ của đội nam TPHCM tham dự giải quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn và Ban huấn luyện đội nam TPHCM tin tưởng kinh nghiệm của Từ Thanh Thuận sẽ là điểm mạnh để đội bóng đạt được kết quả tốt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Kết thúc năm 2025, đã có nhiều đồn đoán về đội bóng mới mà Từ Thanh Thuận gia nhập. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ quốc gia này quyết định đến với đội nam TPHCM. Từ Thanh Thuận thi đấu sở trường vị trí đối chuyền. Trong thời gian đạt phong độ đỉnh cao, Từ Thanh Thuận đã giành những thành tích cao nhất trong làng bóng chuyền quốc nội với đội nam Vĩnh Long và Sanest Khánh Hòa. Ngoài ra cầu thủ này luôn là mũi tấn công xuất sắc của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Từ Thanh Thuận từng góp mặt 2 trận chung kết SEA Games tại Singapore (năm 2015) và tại Việt Nam (năm 2022). Trong 2 lần này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đều nhận HCB.

Khép lại mùa giải 2024, Từ Thanh Thuận đã kết thúc hợp đồng với đội Sanest Khánh Hòa. Sau đó, tay đập đầu quân cho đội nam Thể Công Tân Cảng tham dự giải vô địch quốc gia 2025. Năm ngoái, Thanh Thuận và đội bóng áo lính đã giành ngôi á quân.

Từ Thanh Thuận đã bước vào tuổi 34. Dù không có được sự mạnh mẽ nhất về chuyên môn bởi gánh nặng tuổi tác nhưng tay đập vẫn được đánh giá cao ở tinh thần tập luyện, thi đấu và sự kỷ luật trên sân.

Năm nay, đội nam TPHCM là tân binh của giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Đội bóng sẽ khởi đầu năm mới bằng việc tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 tại Ninh Bình. Theo chia sẻ của Ban huấn luyện, đội bóng đăng ký danh sách sơ bộ tham gia Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 gồm Chế Quốc Lô Vít, Phạm Thoại Khương, Nguyễn Trung Hiếu, Châu Thanh Phú, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Quốc Đoàn, Từ Thanh Thuận, Trần Hồ Minh Hiếu, Nguyễn Gia Huy, Đoàn Trung Hiếu, Phan Chí Thanh, Nguyễn Anh Hồng Hoàng và Lê Quang Hợp. Trong đó, chuyền 2 Phạm Thoại Khương và Chế Quốc Lô Vít từng thi đấu cho đội Công an TPHCM tại giải vô địch quốc gia 2026. Năm nay, cầu thủ Thoại Khương nhân vai trò đội trưởng của đội nam TPHCM.

Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-3 tới 23-3.

MINH CHIẾN