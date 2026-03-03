Giải vô địch quốc gia 2026 đổi tên mới

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được thống nhất đổi tên gọi trong năm nay để phù hợp với quy định chuyên môn.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được đổi tên gọi mới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Cục TDTT Việt Nam yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải thay đổi tên gọi giải vô địch quốc gia 2026 để phù hợp với yêu cầu chuyên môn năm nay. Nguyên do, các giải được tính là vô địch quốc gia sẽ nằm trong chương trình của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì vậy, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao tổ chức giải đấu phải có tên gọi phù hợp về chuyên môn.

Từ đó, giải vô địch quốc gia 2026 sẽ được lấy tên gọi mới là giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Điều này đã được cấp quản lý chấp thuân.

Hiện tại, giải đấu có 8 đội nam (Biên Phòng MB (đương kim vô địch), Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM) và 8 đội nữ (VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Ninh Bình, Binh chủng Thông Tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội) tham dự.

Thông lệ ở những năm có tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức giải vô địch quốc gia chỉ trong 1 vòng đấu. Tuy nhiên, năm nay Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bất ngờ đưa ra thể thức mới vẫn giữ nguyên 2 vòng tổ chức giải đấu dù sẽ có Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra vào tháng 12 tại TPHCM.

Điều lệ giải đấu đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành tới các đội tham dự. Theo đó, vòng 1 giải năm nay tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4. Vòng 2 sẽ tổ chức phân định các nội dung nữ tại Vĩnh Long (từ ngày 14-10 tới 25-10) và nội dung nam tại TPHCM (từ 28-10 tới 8-11). Tất cả các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt trong cả 2 vòng đấu của giải để xác định thứ hạng chung cuộc trước khi bước vào vòng chung kết hay lượt tranh suất trụ hạng.

Lịch thi đấu của vòng 2 giải năm nay tổ chức thời điểm cuối năm là một trong những e ngại đối với những đơn vị có nhiệm vụ thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, bởi họ phải phải tính toán sự chuẩn bị phù hợp.

Các đội bóng đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho vòng 1 giải đấu năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo quy định, các đội tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ được đăng ký tối đa 2 ngoại binh. Tuy vậy, ràng buộc yêu cầu ở mọi thời điểm chỉ 1 ngoại binh được ra sân thi đấu. Đồng thời ngoại binh của đội tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ sẽ không được trùng với ngoại binh được đăng ký tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc.

Nếu không có gì thay đổi thì trong trung tuần tháng 3, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức bốc thăm phân lịch đấu đối với 8 đội nam, 8 đội nữ tại giải năm nay.

MINH CHIẾN